Juliana Paes fala sobre casamento, sexo e política

Juliana Paes subiu no altar como Maria da Paz em “A Dona Do Pedaço”, da TV Globo, mas, na vida real, é casada há mais de 10 anos com o empresário Carlos Eduardo Baptista. Segundo ela, a vida sexual do casal só melhorou com o passar dos anos. “Depois de tanto tempo, é tudo tão intenso e, ao mesmo tempo, simples. É um momento de repor as energias. É bem mais gostoso hoje do que no começo. Não tem um lugar que eu possa ser mais eu”, justificou a atriz.

A protagonista da trama das nove, apoiada pela família quando precisa se ausentar por motivos de trabalho, ainda contou algumas regras que estabeleceu com o empresário para evitar o desgaste do relacionamento. “Minha vida conjugal não é perfeita. Temos arranca-rabos, mas existe respeito. Não brigamos na frente das crianças e não armamos barraco em público. Dessa forma, a gente não se expõe”. Nos dias de folga, Juliana adora curtir uma praia com a família e constantemente fotografada em tais momentos.

“Gostamos de tomar uma cervejinha, ficar olhando as crianças brincarem e sentindo a brisa do mar. É nesses momentos que trocamos ideias sobre os meninos. A praia é como se fosse a sala da nossa casa”, disse.

Mãe de Antônio, de 6 anos, e de Pedro, de 8 – cuja semelhança com a atriz impressionou em foto recente –, ela explica que os meninos já entendem sua exposição. “Meus rapazes têm orgulho, inclusive. Dia desses, fui buscar o Antônio no colégio e, ao me ver, ele virou para os amiguinhos e soltou: ‘Ali minha mãe! Ela é famosa’. Achei tão fofo. Aliás, a novela tem um público infantil imenso. Nesse mesmo dia, uma menina me perguntou se eu tinha levado bolo”, recordou a atriz. Para ela, a carreira internacional não faz mais parte dos planos.

“Não sou mais uma aqui. Não tenho esse desejo de me mudar para Los Angeles, fazer lobby e viver aquela fogueira das vaidades. Tenho até um pouco de medo”, ponderou Juliana. Por outro lado, a atriz está contando os dias para deixar as frentes das telinhas. “Estou trabalhando para isso e caminhando com esse projeto de vida. Daqui a cinco anos, só saio de casa para fazer algo se eu estiver muito a fim. Talvez vire produtora ou diretora. Dizem que meus palpites são bons. Tenho vontade de sair, estudar e ficar mais esporádica nessa brincadeira, nessa roda-viva”, avaliou.

Política

Em entrevista para o jornal O Globo, Juliana Paes abriu o jogo sobre o que pensa sobre o atual momento da política brasileira e voltou a gerar polêmica com suas declarações. Na conversa, Juliana Paes afirmou que torce para que o país dê certo, independentemente de quem esteja no comando em Brasília. A atriz garantiu que não bate palma para tudo o que o presidente Jair Bolsonaro fala, mas pediu pra que todos o apoiem enquanto ele estiver no poder.

Juliana Paes então garantiu que não irá boicotar e disse que a atual polarização é boba. Para ela, existem infinitos pensamentos e ponderações e garantiu estar sempre aberta para o diálogo. Ainda sobre as eleições, Juliana Paes falou sobre sua ausência na campanha “Ele Não” durante a corrida eleitoral. A artista diz não ser obrigada a usar uma hashtag só porque ‘geral usou’. Ela não considera algo ético usar suas redes sociais, que acumulam quase 20 milhões de seguidores, para opinar sobre um tema que não tem tanto domínio assim. Ela disse então que prefere se abster.

Questionada sobre a sua aposentadora, Juliana Paes, que está com 40 anos de idade, está trabalhando para se aposentar aos 45 anos. A artista da TV Globo garantiu que só sairá de casa para fazer algo que esteja muito afim. Ela ainda afirmou que pretende, talvez, se tornar uma produtora ou diretora, alegando que sempre dizem que seus palpites são bons.

Deixe seu comentário: