Juninho Capixaba é líder de desarmes no Gauchão

A quase oito meses no Grêmio, o lateral Juninho Capixaba vem se tornando uma peça importante para o técnico Renato Portaluppi. Com nove partidas no Estadual e dois gols marcados, o atleta vem prestando assistência tanto no ataque quanto na defesa. Desde sua chegada, em julho do ano passado, foram 13 jogos e cinco gols marcados. As estatísticas também comprovam outra boa marca: o jogador é líder de desarmes no Campeonato Gaúcho.

Com nove partidas disputadas, foram 31 tentativas de desarmar os adversários e 28 foram concluídas com êxito. Isso representa um aproveitamento de 90,3% ou, a cada 27 minutos, um desarme correto. Além disso, o jogador é o lateral do elenco com mais rebatidas – 46 no total e uma média de 5,1 por jogo.

“Sou um jogador que apoia bastante no ataque, mas nunca esqueço da minha função defensiva. Os números mostram que ajudo o grupo do Grêmio defensivamente e ofensivamente”, afirmou o jogador.

Parte do melhor ataque e da melhor defesa do país, Juninho destaca a qualidade do grupo e o fato de todos estarem prontos para quando Renato precisar. “Estou feliz nesses quase oito meses de clube. Além de atuar na defesa, consegui ajudar o time com gols desde minha chegada. O empenho do grupo e a dedicação de todos mostra porque somos um dos melhores ataques do Brasil e a melhor defesa também”, ressalta Juninho.

Com a camisa tricolor, Juninho já disputou 13 partidas e balançou as redes em cinco oportunidades. Números que o tornam o lateral com mais gols do elenco gremista.

