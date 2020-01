Acontece Kerry divulga estudo com as principais tendências de sabor para a América Latina em 2020

15 de janeiro de 2020

O estudo da Kerry prevê que 2020 continuará a explorar a autenticidade e os benefícios naturais nos alimentos e bebidas, mas com uma pitada de desconfiança e outra de indulgência. Sabores picantes continuam na preferência do consumidor Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Este ano, os consumidores se apoiarão em sabores familiares ligados à saúde, nostalgia e indulgência em todas as categorias. Também veremos um crescimento contínuo de sabores com funcionalidades adicionais em alimentos e bebidas comuns, incentivados pela adoção do movimento “melhor para você”.

A Kerry, empresa de Taste e Nutrition, divulgou seu estudo Taste Charts 2020 para a América Latina, relatório anual da empresa sobre o cenário de alimentos e bebidas, que utiliza desempenho de vendas, tendências do consumidor, influências no foodservice e experiência interna em culinários e mixologia para prever sabores para o ano que inicia.

Como líder em Taste, a Kerry busca constantemente descobrir e traduzir as melhores experiências de sabor dos ingredientes reais. O estudo da Kerry prevê que 2020 continuará a explorar a autenticidade e os benefícios naturais nos alimentos e bebidas, mas com uma pitada de desconfiança e outra de indulgência. Snacks com ervas e especiarias como açafrão, pimentão, alecrim e outras notas de ervas atraem os consumidores preocupados com a saúde. Ingredientes botânicos, incluindo hibisco, gengibre, capim-limão e cardamomo, estão sendo incorporados em bebidas, refletindo a demanda do consumidor por funcionalidade e bem-estar. Sabores regionais e opções gourmet como chile ancho, jalapeño, guacamole, mediterrâneo, além de sabores defumados, apresentam um aumento significativo em aplicações salgadas e atraem consumidores que procuram indulgência.

“O programa Taste Chart possui uma herança rica de mais de uma década fornecendo à indústria e aos nossos clientes uma visão proprietária de nossas previsões para doces, bebidas, snacks e salgados”, diz Roberta Viglione, gerente de Marketing de Taste da Kerry na América Latina. “Os consumidores esperam hiper-autenticidade e saúde com experiências de sabor surpreendentes e dignas de comentários. O apelo dos sabores tradicionais e chave, como laranja, sal marinho e manteiga, combinados com os sabores emergentes e populares do açafão-da-índia, churrasco coreano e chile picante do México, atraem os consumidores”.

“A sede por experiências de sabor inesperadas e inspiradas na procedência continua a atrair o interesse do consumidor em alimentos e bebidas”, diz Viglione. “Visível na inovação de novos produtos em bebidas frias e à base de água, a procedência tem impulsionado os sabores cítricos da nova era, desde perfis cítricos tradicionais até sabores chineses e asiáticos, como limão yuzu, calamansi e clementina. Além disso, sabores que já são convencionais em determinadas categorias estão surgindo em outras. Por exemplo, a categoria de doces continua a se misturar com a de bebidas, inspirando os perfis de sabores uma da outra, como os florais, as inspirações alcoólicas e os sabores de sobremesa.

Os clientes podem aproveitar a experiência única da Kerry como uma empresa de alimentos e bebidas com uma casa de aroma incorporada para criar produtos diferenciados que vão além do sabor, entregam as experiências que os consumidores estão buscando e superam as expectativas do futuro dos alimentos.

Para conhecer o Taste Charts 2020 da Kerry clique aqui: https://kerry.com/br-pt/explore/brasil-kerry-taste-charts-2020.

Sobre a Kerry

A Kerry, líder mundial em Taste & Nutrition, é uma empresa que desenvolve soluções inovadoras e tecnológicas para a indústria alimentícia e farmacêutica. A companhia tem investido durante anos em pesquisas e alta tecnologia para valorizar a experiência do sabor, agregando valor nutricional aos alimentos e impactando a experiência alimentícia de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em 1994, a Kerry passou a atuar na América Latina, começando pelo México. Em 1998, a Companhia se instalou no Brasil. Atualmente, a Kerry está presente em oito países Latam com 15 escritórios e centros de Pesquisa & Desenvolvimento, onde emprega mais de 2.400 profissionais. Além disso, a empresa conta com 4.000 produtos no portfólio, 150 cientistas e 13 unidades produtivas nesta região. Para mais informações, visite www.kerry.com.br

