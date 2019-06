Lateral Juninho Capixaba desconhece interesse do Porto, mas comemora visibilidade: “Trabalho sendo reconhecido”

*Valéria Possamai

Alvo de especulações do Porto, de Portugal, durante a janela de transferências, Juninho Capixaba comemorou a visibilidade do trabalho que vem demonstrando no Grêmio. Contudo, o lateral-esquerdo afirmou desconhecer o interesse dos portugueses, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

“Monitoramento importante. Sinal que meu trabalho está sendo reconhecido. Mas não tive conhecimento de nada”, disse o jogador que ganhou a sequência como titular desde a lesão de Bruno Cortez.

O interesse dos portugueses repercutem o primeiro semestre positivo do jogador. Em comparação ao ano passado quando atuou em apenas 4 partidas e marcou 3 três gols, Capixaba já soma 19 jogos nestes primeiros meses, sendo titular em 17. “Os números que passaram foram muito bons, e me ajudam a ter mais confiança com o Renato e na disputa pela posição”, afirmou.

Com a recuperação de Bruno Cortez, Juninho terá que voltar à disputa pela posição com o companheiro. “Disputa sadia. O Renato que opina. Ele sabe quem vai escalar. Vamos estar brigando de forma sadia pela posição.”

