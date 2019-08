LEBES inaugura nova loja em Sapucaia do Sul

Nesta quinta-feira (22), a Lojas Lebes abre as portas da sua segunda filial em Sapucaia do Sul. A loja de 980m² fica na Rua João Corrêa, 71, no centro da cidade.

A nova filial vai disponibilizar artigos de moda feminina, masculina, infantil, bebê, calçados, acessórios, moda íntima, plus size, produtos de cama, mesa e banho, telefonia, cosméticos e perfumaria. E os clientes continuam tendo acesso ao mix completo de produtos através do site da Lebes.

As comemorações de abertura iniciam às 9h, com o corte da fita inaugural, muitas promoções e condições especiais de inauguração: 10x sem juros e sem entrada, em compras realizadas nos setores de moda, perfumaria e telefonia.

Mas as novidades não param por aí! A expansão da rede no município será comemorada com uma super promoção, entre os dias 22 e 24 de agosto. Quem comprar a partir de R$ 500,00 (quinhentos reais) em produtos nos setores de moda, cama, mesa e banho ou a partir de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em produtos nos setores de móveis, eletrodomésticos e tecnologia, em um mesmo cupom fiscal, ganha um passeio panorâmico de helicóptero, com um acompanhante. O regulamento completo pode ser conferido no site www.lebes.com.br

Essa promoção é válida para a nova filial e também para a primeira Lojas Lebes do município, na rua Nossa Senhora das Graças, 56, centro. Ao passar por uma reforma, a filial, que oferece o mix completo de produtos, está com novo layout para garantir uma experiência de compra ainda melhor aos clientes.

O valor de investimento nas duas unidades da rede de varejo em Sapucaia do Sul é de R$ 1,5 milhão.

Deixe seu comentário: