Linha Pomares conquista mercado

Fabricadas com frutas selecionadas, o produto – que faz parte de uma série de lançamentos da marca apresentados em 2019 – é disponibilizado em potes de vidro com 270g e nos sabores Laranja com Raspas, Amora, Morango e Figo, sendo esta última feita com figos verdes. Também há uma embalagem especial para presente. “A Pomares está com ótima aceitação por parte do consumidor”, informa o gerente de Marketing da Piá, Tiago Haugg, que completa: “Isso se deve a excelência desse produto, que é, realmente, premium”.