Manifestações são canceladas e líder de protestos é preso em Hong Kong

A tensão em Hong Kong não dá sinais de cessar. Uma das principais vozes do Movimento dos Guarda-Chuvas, Joshua Wong, foi preso nesta sexta-feira (30), conforme o Demosisto, seu grupo político. Segundo a imprensa local, Andy Chan, líder do Partido Nacional de Hong Kong, também teria sido preso, nesta quinta (29). O governo proibiu as atividades do partido de Chan em 2018.

O movimento pela democracia na região semiautônoma foi intenso em 2014 e retornou à localidade nos últimos meses, provocando graves confrontos entre a polícia e os manifestantes. Com as prisões e denúncias de ataques a ativistas, a organização dos protestos decidiu cancelar o ato previsto para sábado (31). A polícia se colocou contra a manifestação, alegando preocupação com a segurança.