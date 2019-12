Acontece Mark+ cria campanha inusitada para divulgar a Fenadoce junto à comunidade neste final de ano

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Foto: Reprodução

Mais uma vez, a agência Mark+, de Pelotas, inova na linha de comunicação de seus clientes. Desta vez, a ação foi para a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de Pelotas, promotora da Fenadoce, tradicional evento do calendário de varejo do Rio Grande do Sul. Lincando a Fenadoce ao final de ano, a campanha instigou a comunidade a escrever na rua, em um quadro negro, o “porque é doce meu Natal”, tendo por motivação a figura da “formiga”, ícone da Feira. O resultado foi a total interatividade, firmando ainda mais a imagem da iniciativa e de seus promotores junto ao público-alvo.

