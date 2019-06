Marta ainda não treina com bola; primeiro jogo do Brasil é no domingo

A atacante Marta, principal jogadora da Seleção Brasileira, continua no trabalho de recuperação de lesão muscular na coxa esquerda e não tem participado de atividades com bola. Marta – e o restante do time – está em Portimão, litoral Sul de Portugal. A delegação está hospedada lá para se preparar para a Copa do Mundo Feminina, que inicia na sexta-feira (7). O primeiro jogo do Brasil é no domingo (9), contra a seleção da Jamaica.

