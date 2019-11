Martha Becker reúne o mercado para apresentar sua nova marca

Martha Becker reuniu clientes, parceiros e convidados para comunicar ao mercado na manhã desta quinta-feira (07) sua nova marca. A empresa, que leva o nome da jornalista, nasceu há 19 anos sob o guarda-chuva da assessoria de imprensa, tendo em seu DNA, como ela mesma aponta, “conexões e relacionamento entre pessoas e marcas”. Martha relata que a empresa, ao completar 10 anos, já focava em outros pilares além da assessoria de imprensa, com um olhar a estratégias, prevenção de crise, redes sociais e seus diferentes braços em cada uma destas áreas. Uma ampla diversidade de opções aos clientes que culminaram na indicação da Martha Becker Comunicação ao Prêmio Jatobá, que acontece em São Paulo no próximo dia 2. “A alegria é muito grande por estarmos participando deste importante prêmio no segmento da comunicação”, diz a empresária.

Visando acompanhar as mudanças impostas ao segmento, mais uma vez a empresa assume desafios e novos degraus. Foi a partir da avaliação de sua operação focada em comunicação corporativa, digital branding, digital media, e social media branding, tendo por finalidade a entrega de resultados em cada item, que a empresa optou por “unir coração com estratégia”. Martha avalia que em cada processo está presente o DNA da empresa. Para Tiago Borges, Head de Criação da empresa, isto é percebido tanto “da porta para dentro como da porta para fora”, o que deu forma à campanha que marca o lançamento da nova marca, que passa a ser a partir de agora Martha Becker Conections.

O encerramento da apresentação ao mercado foi marcado por um vídeo, traduzindo ações e propostas da empresa, celebrando quase duas décadas de atividades, porém acompanhando passo a passo demandas do setor e de sua carteira de clientes, com foco em permanente crescimento. “Estamos muito entusiasmados”, finaliza Tiago Borges. (Por Clarisse Ledur)