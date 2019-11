Mesmo sem o horário de verão, celulares voltam a adiantar o relógio; saiba como corrigir

Usuários relataram nas redes sociais que o relógio de seus telefones celulares foi adiantado de forma automática para o horário de verão – revogado pelo governo federal – na madrugada deste domingo (03). O problema já havia ocorrido no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro.

A reprogramação já era prevista porque o horário de verão em 2018 teve início no primeiro fim de semana de novembro. Na sexta-feira (1º), o Google publicou um anúncio oficial recomendando que usuários de Android no Brasil alterassem as configurações automáticas de data e hora. O Google sugere manter a desativação até o dia 16 de fevereiro, quando o horário de verão chegaria ao fim se ainda estivesse em vigor.

No dia 18 de outubro, as operadoras de telefonia informaram que “desprogramaram a alteração” em suas plataformas, “de acordo com o novo decreto presidencial”. Mas, no dia 20, alguns usuários constataram a mudança de horário automática em seus aparelhos. A seguir, saiba como corrigir o problema:

Aparelhos Android

Toque no ícone “Configurar”;

Toque na opção “Data e hora”;

Desmarque a opção “Data e hora automáticas”

Configure manualmente a hora correta

iPhone

Acesse a tela principal e toque na opção “Ajustes”

Toque na opção “Geral”

Toque na opção “Data e Hora”

Desabilite a opção de configuração do relógio “Automaticamente”

Configure manualmente o horário correto