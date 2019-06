Messi diz que Neymar é um fenômeno e que continuam se falando

Mesmo sendo considerado um “extraterrestre” por muitos fãs de futebol, Lionel Messi é um homem comum. Isso porque, assim como a grande maioria das pessoas, possui um grupo no WhatsApp com dois amigos particulares: Suárez, seu companheiro de Barcelona, e o brasileiro Neymar, atualmente no PSG (Paris Saint-Germain). “Neymar é um fenômeno, nos falamos constantemente. E mais, temos um grupo de WhatsApp com Lucho [Luis Suárez] e ele, que se chama ‘Os três Sudacas’, algo assim”, disse aos risos.

O grupo existe mesmo após a saída de Neymar do clube catalão. Messi ainda revelou que não gosta de assistir a seus jogos na TV após as partidas. “Não gosto de me ver, não sou de ver muito, me dá vergonha me ver na televisão. Não gosto de ver os jogos repetidos, fico com a imagem na minha cabeça. O que vivi em cada momento, em cada jogada. Com meu filho, estou tentando acostumar a ver bastante”, revelou.

Assim como o brasileiro, Lionel Messi se prepara para a disputa da Copa América, que acontecerá no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho. Ele disse que os três não conversam sobre o torneio. A Argentina não ganha um título profissional desde 1993, quando faturou justamente a Copa América.

O primeiro duelo será contra a Colômbia, na Fonte Nova, em 15 de junho, e depois ainda pegará o Catar e o Paraguai. “Quero terminar minha carreira ganhando algo com a seleção ou vou tentar todas as vezes possíveis”, finalizou.

Acusado de estupro

Uma mulher registrou um B.O (Boletim de Ocorrência) em São Paulo, nesta sexta-feira (31), acusando Neymar de estupro. O crime, segundo ela, teria ocorrido em um hotel em Paris, no dia 15 de maio, às 20h20min. A identidade da vítima é preservada no B.O.

A assessoria de imprensa de Neymar disse que ainda não tem conhecimento do caso e vai se pronunciar quando souber detalhes do assunto. Uma pessoa próxima ao jogador, porém, confirmou que a defesa do atleta já teve acesso ao Boletim de Ocorrência e que ainda analisa o documento e a acusação.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a denúncia em nota curta: ” Houve uma denúncia registrada pela vítima na 6ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O inquérito policial segue em sigilo.São Paulo, 01 de junho de 2019″.

O pai do jogador, Neymar da Silva Santos, negou a acusação, disse que o atleta foi alvo de extorsão e que a suposta vítima forjou provas. Neymar está com a seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), treinando para a Copa América.

