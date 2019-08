Moinhos Shopping sorteia viagem para o torneio Australian Open, neste Dia dos Pais

No Dia dos Pais, os clientes do Moinhos Shopping irão concorrer a uma viagem para um dos maiores e mais importantes eventos de tênis do mundo: o torneio Australian Open. O sorteio garante uma viagem com acompanhante para Melbourne, cidade onde o campeonato é realizado.

O Australian Open é disputado no final do mês de janeiro e compõe um dos quatro torneios do Grand Slam de tênis, sendo o primeiro da temporada. O campeonato compreende as categorias simples e duplas nas quais concorrem homens e mulheres.

Dinâmica

O vencedor da promoção irá viajar com um acompanhante a Melbourne, na Austrália, entre os dias 20 e 29 de janeiro de 2020, com direto a sete noites de hospedagem no Melbourne Marriott Hotel, além de seguro saúde e do ingresso para prestigiar um dia do torneio.

Para participar, entre os dias 29 de julho e 12 de agosto, os clientes devem trocar R$ 500,00 em compras nas lojas participantes do Moinhos Shopping por um cupom para concorrer ao sorteio. A troca dos cupons ocorrerá no balcão de troca, localizado no primeiro andar do empreendimento. O sorteio será realizado no dia 13 de agosto de 2019. O regulamento está disponível no site: www.moinhosshopping.com.br.

