Moledo teve lesão confirmada e vira desfalque no Inter por um mês

O zagueiro Rodrigo Moledo será desfalque no Inter por pelo menos um mês. O defensor teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita, após a partida contra o Flamengo, na última quarta-feira (25), no Maracanã.

No jogo, que terminou com derrota por 3 a 1, Moledo precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Na ocasião, Klaus foi seu substituto. Com a lesão, o zagueiro será desfalque ao menos em sete jogos: Palmeiras, Cruzeiro, CSA, Santos, Avaí, Vasco e Bahia.

Com a baixa do zagueiro, o técnico Odair Hellmann terá problemas para escalar a defesa para o próximo compromisso, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Além de não ter Moledo, Emerson Santos também não poderá atuar por conta do vínculo com o time paulistas. Assim, Klaus e Bruno Fuchs são as opções.

O problema do treinador colorado também se estende a outras posições. Por conta das expulsões, Bruno e Paolo Guerrero estão suspensos desta rodada.

Após a quinta-feira de folga, o elenco já retornou às atividades na manhã desta sexta-feira (27), no CT Parque Gigante. O jogo contra o Palmeiras é no domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio.

Jogo atípico

O jogo contra o Rubro-Negro no meio da semana foi considerado atípico pelo lateral Uendel, que concedeu entrevista coletiva, nesta sexta. Ele destacou que o time está em boa colocação no campeonato e tem condições de buscar algo a mais na competição.

“A situação é boa no Campeonato, estamos no G-4. Não tem motivos para ter desiquilíbrio em relação a isso. É normal depois da perda de um título ter aquele baque normal de um ou três dias. Esse jogo do Flamengo foi totalmente atípico. Teve questões de expulsões. Mas acredito que nosso mental esta preparado para o restante do campeonato. Pensamos jogo a jogo. Esse jogo contra o Flamengo era muito improntante visando o título, duelo direto de seis pontos. Infelizmente perdemos, o Flamengo abriu uma vantagem muito grande. Mas nada está perdido. Temos muitas coisas para disputar.”

