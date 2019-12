Inter Na busca por vaga na Libertadores, Inter abre preparação para encarar o São Paulo

Por Redação O Sul * | 2 de dezembro de 2019

D'Alessandro volta a ficar à disposição do técnico Zé Ricardo após cumprir suspensão Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Depois da vitória sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro, o Inter voltou aos trabalhos, nesta segunda-feira, visando o confronto direto com o São Paulo, em busca da vaga direta na Copa Libertadores. Para a rodada de meio de semana, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o time volta a contar com o meia D’Alessandro, que cumpriu suspensão.

A última semana de trabalhos da temporada 2019, começou com um trabalho no campo, apenas para os atletas que não atuaram durante os 90 minutos no Engenhão. O restante do grupo ficou apenas fazendo exercícios físicos na academia.

A preparação segue nesta terça-feira, quando então, o técnico Zé Ricardo deve comandar o treinamento com grupo completo e já formando a equipe que entrará em campo, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.

Com o triunfo por 1 a 0, com gol de Guerrero, sobre o Botafogo, o Inter chegou aos 54 pontos e, o confronto contra os paulistas tem carácter direto, já que o colorado está a três pontos do adversário, que ocupa a sexta colocação e última vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

