“Não vão conseguir fazer crise com o Grêmio”: Renato rebate críticos após empate com Juventude

*Valéria Possamai

Após o empate em 0 a 0 com o Juventude, pela estreia nas oitavas de final, contra o Juventude, o técnico Renato Portaluppi rebateu as críticas quanto a sequência sem vitórias do time, e tratou de mandar recado para os ‘cornetinhos’, em entrevista coletiva.

“Acho que está faltando um pouquinho de educação para alguns na imprensa. Com todo respeito, mas não vão conseguir fazer crise com o Grêmio. Os ‘cornetinhos’ podem tentar fazer crise e eu vou lembrar sempre dos títulos do Grêmio. Sempre respeito todos vocês da imprensa, mas crise no Grêmio não vão conseguir criar”, declarou o treinador.

Renato também voltou a ressaltar o discurso de que o time “vai decolar” nas próximas rodadas do Brasileirão e mostrou confiança para conquistar vaga às quartas na Arena, no jogo de volta, na próxima semana. “Não tem mais jogo fácil. Respeitamos todo tempo a equipe do Juventude e precisamos ressaltar o trabalho do Marquinhos (Santos). Na Copa do Brasil são 180 minutos. Ainda temos mais 90 minutos na nossa Arena. O obejtivo é conquistar a classificação, assim como o Juventude também quer. No Brasileiro, daqui a pouco o Grêmio volta a decolar. Aposto 3 por 1 com quem diz que o Grêmio briga para não cair”.

Com o empate sem gols no estádio Alfredo Jaconi, a decisão ficará para a próxima quarta-feira (29), na Arena do Grêmio, às 21h30. Quem ganhar passará para a próxima fase e, em caso de empate, haverá pênaltis.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas