Acontece Neugebauer expande operação Bib’s do GNC Cinemas

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Empresa anuncia novidades e expansão dos seus negócios Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A marca acaba de inaugurar mais uma unidade Bib’s no hall do GNC do Moinhos Shopping, localizado no 3º piso do empreendimento. A parceria consolidada com o GNC Cinemas passa a contar com sete unidades de Bib’s em salas de cinemas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São três operações em Porto Alegre (Praia de Belas, Iguatemi e Moinhos), além das unidades do GNC Cinemas de Caxias do Sul, Blumenau, Criciúma e Balneário Camboriú.

Os espaços oferecem nove sabores que são destaque entre o público nesse modelo consistente de operação, como cereja, tutti-frutti e Stikadinho. O seu sucesso evidencia a combinação perfeita de Bib’s com cinema, ocasião em que o público se diverte, ao consumir o produto assistindo filmes de sua preferência.

