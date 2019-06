Neymar contou a amigo que teve problemas com Najila antes da acusação de estupro

O jogador Neymar relatou a um amigo que enfrentou problemas durante encontro íntimo com Najila Trindade, antes da acusação de estupro feita pela modelo. A informação foi dada pelo próprio jogador do PSG, ao prestar esclarecimentos à 6ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na última quinta-feira (13).

Em função disso, o amigo, que não teve o nome divulgado, vai ser ouvido pela Polícia Civil no início desta semana. O depoimento está marcado para ocorrer até esta terça-feira (18). A convocação do amigo é uma precaução dos investigadores. Os agentes destacam a importância de ouvir todas as pessoas mencionadas no inquérito policial para que não paire qualquer dúvida a respeito do trabalho das autoridades.

No entanto, não há grandes expectativas sobre o conteúdo das respostas do rapaz. Os policiais civis acreditam que o amigo de Neymar não irá fornecer provas contra ele. A data em que ele será recebido na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher ainda não foi definida.

Depoimento

Depois de depor por três horas sobre o caso em que é acusado de estuprar e agredir a modelo Najila Trindade Mendes de Souza, Neymar afirmou que “a verdade aparece cedo ou tarde”. “A verdade aparece cedo ou tarde. O único desejo que eu tenho agora é que esse caso acabe mais rápido possível”, disse. Neymar depôs para a delegada Juliana Bussacos.

A delegada mostrou para Neymar as conclusões do laudo de exame de corpo de delito indireto feito pelo IML a partir do relatório médico particular que Najila entregou à polícia. O laudo não atestou se houve ou não estupro mas indicou as lesões no corpo de Najila são compatíveis com a data da viagem dela a Paris.

O Jornal Nacional apurou que durante o depoimento Neymar negou ter feito sexo sem o consentimento de Najila. Confirmou que deu tapas na mulher a pedido dela. E que Najila ainda posou para a fotografia que o jogador fez das nádegas dela e postou nas redes sociais para mostrar que não houve agressão.

Neymar confirmou que tinha bebido no dia do 1º encontro, mas apenas 1 dose, pois tinha acabado de sair de um treino. Disse que Najila dizia que o amava e queria casar com ele. Neste momento, comentou com as delegadas: “Como ela pode me amar se nem me conhecia direito?”.

Disse que fez sexo com Najila com preservativo e que depois jogou a camisinha no vaso sanitário. Chegou a dizer que é atleta e não poderia se expor. Neymar disse que, no segundo encontro, pretendia levar Najila a uma balada. Mas ela começou a agredi-lo e ele então foi embora. Alegou que em momento nenhum ela disse ter sido estuprada, que ela dizia que tinha ficado sozinha e que ela não era mulher de ficar sozinha.

No final, quando o depoimento terminou, Neymar se emocionou a falar sobre o que está passando. Disse que é o pior acontecimento de sua vida, que nenhuma lesão se compara a isso. Falou que tem uma irmã, mãe e um filho de 7 anos, que não pode ir à escola porque os amigos dizem que ele é filho de um estuprador.

Deixe seu comentário: