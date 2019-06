Neymar “está em um momento difícil, mas acredito nele”, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que apoia o atacante Neymar, acusado por uma mulher de agressão e estupro. “É um garoto que está em um momento difícil, mas eu acredito nele”, afirmou Bolsonaro nesta quarta-feira (05), durante uma visita a Goiás.

“Espero dar um abraço no Neymar antes do jogo [contra o Qatar]”, afirmou o presidente na ocasião. O jogador negas as acusações de estupro e agressão e diz que a relação com a mulher, que viajou a Paris para encontrá-lo, foi consentida.