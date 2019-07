Notting Hill abre suas portas à noite com cardápio especial para a estação fria

Notting Hill, o primeiro Garden Coffe Lounge da cidade, inspirado em Londres, que nasceu com a proposta de ser um pedacinho da capital britânica em solo gaúcho, a partir de agora, também abre suas portas à noite, com um cardápio que contempla drinks, aperitivos e “culinária super cuidada”, como atesta a chef de cozinha do estabelecimento, Pretta Santos.

São sopas, risotos, massas e outras sugestões propícias à estação. O proprietário, Rogério Pontes, vibra com o bom momento que o Notting Hill vivencia, ou seja, casa cheia todos os dias, traduzindo a preferência do público pelo local, que abriu suas portas no primeiro semestre, oferecendo cafés e docerias.

O diferencial da casa é o tradicional “chá das cinco”, servido pontualmente às 17h, com uma elegante torre de Chá da Rainha, com iguarias tais e quais degustadas pela monarca, porém adaptadas, é claro, aos ingredientes brasileiros.

Pretta Santos destaca a qualidade dos produtos ofertados, a começar pela excelência dos fornecedores. “A cozinha da casa é afetiva, familiar e a primeira montagem da torre foi idealizada para que caísse no agrado de todos. Agora, para o cardápio da noite, pesquisamos temperos londrinos e adaptamos à nossa gastronomia”.

Cardápio

O cardápio, nesta estação, conta com três opções de baguetes premium: o Notting Hill, com presunto cru e queijo brie, o Westminster, de pernil com três tipos de queijo, e o Hyde Park, vegetariano, além de wraps especiais.

Nos petiscos, o cardápio ganhou a “Távola Quadrada”. Inspirada na lendária Távola Redonda, do Rei Arthur, a tábua de frios e iguarias tem o objetivo de reunir amigos para brindar os bons momentos vida.

Ainda na linha de petiscaria, quem visitar a casa poderá pedir uma das versões dos escondidinhos Sherlock’s: Jerk, de carne seca, e o Baker Street, de camarão, ou degustar os bolinhos de bacalhau preparados a partir da receita secreta da chef. Para aquecer, a sopa servida no pão italiano tem crocância e a mistura de sabores inusitados, com união de ingredientes como vinho branco e queijo cremoso.

Os pratos à la carte ganham destaque no novo cardápio. Serão quatro opções de risotos: J.K. Rowling, com limão siciliano, Jane Austin, de filé, Agatha Christie, de carne seca e abóbora, e Virginia Woolf, de camarão. O escritor Ian Fleming dá nome a uma das várias pastas do cardápio, bem como seu personagem mais famoso, James Bond, a um farfalle “matador”.

Rogério Pontes adianta que “uma grande surpresa virá com a primavera”. Segundo ele, o objetivo é fazer diferente o tempo todo. “Isso acontece porque não queremos ser estáticos. Entendemos a importância de se renovar sempre, pois atendemos um público extremamente exigente e que espera muito de nós”, finaliza o empresário. O Notting Hill fica na Rua Santa Cecília nº 1535 e funciona de segunda a sábado, das 12h até as 22h. A casa conta com acessibilidade para portadores de deficiência.

Deixe seu comentário: