O Brasil reencontra o Paraguai nas quartas de final da Copa América. O jogo será em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, nesta quinta

O Paraguai é um fator inexplicável nas edições recentes de Copas América. Nos últimos 17 jogos que disputou no torneio, venceu apenas um. Porém, foi finalista em 2011 e semifinalista em 2015. Neste ano, não venceu nenhuma partida na fase de grupos, mas está classificado às quartas de final graças ao empate por 1 a 1 entre Equador e Japão – que eliminou ambas as seleções – nesta segunda-feira (24), no Mineirão.

Os gols foram marcados por Nakajima, aos japoneses, e Mena, aos equatorianos. O resultado também definiu que o Paraguai, classificado como um dos melhores terceiros colocados, será adversário do Brasil na próxima fase da Copa América – o duelo está marcado para a próxima quinta-feira (27), às 21h30min, na Arena do Grêmio. Com isso, a Canarinho tem a chance de vingar a eliminação de 2015, onde foi derrotada nos pênaltis pelos paraguaios após empate no tempo regulamentar.

Treino

Com Casemiro suspenso, Fernandinho vai garantindo dia a dia sua vaga de titular na Seleção Brasileira de Tite. Recuperado de dores no joelho, o jogador do Manchester City participou da primeira atividade da equipe em Porto Alegre. O desfalque ficou por conta de Cássio, goleiro do Corinthians, que foi fazer exames pelas dores no quadril, que sentiu ainda em São Paulo.

O treino foi aberto para cobertura de imprensa apenas nos primeiros 20 minutos. Os atletas fizeram roda de bobinho e se descontraíram em dia de temperatura bem amena em Porto Alegre. A previsão é de frente fria para os próximos dias.

Cássio apresentou melhora, mas ainda sente um pouco de dor no quadril e vai passar por um exame na tarde desta segunda-feira em Porto Alegre. O goleiro se machucou no domingo (23), no último treino da seleção em São Paulo, quando caiu de mau jeito no gramado. Reserva, ele ainda não sabe se poderá ficar no banco nas quartas de final da Copa América.

Mais cedo, o técnico Tite e o coordenador Edu Gaspar foram até a Arena do Grêmio verificar de perto as condições do campo. A comissão técnica está preocupada com a qualidade da grama e a consequente interferência no jogo.

O Comitê Organizador da Copa América divulgou nota e deu explicações sobre as condições do gramado depois de críticas de todas as equipes que atuaram no estádio do Grêmio.

Nota

“Sobre as condições do gramado da Arena do Grêmio, o Comitê Organizador Local informa que: ele encontra-se nivelado e com cobertura de grama em toda a sua extensão, apesar da conjunção de fatores que trazem um desafio adicional à manutenção; logo após a partida entre Catar x Argentina, às 19h, a equipe de manutenção imediatamente fez aplicação de adubo líquido; nesta segunda-feira, após o período de atuação do adubo, foram feitas correções de buracos e danos no campo, normais após uma partida; outra medida adicional tomada é a utilização ininterrupta de luz artificial, assim como o plantio de semente Ryegrass pré-germinada. A Arena do Grêmio é o estádio com maior incidência de sombra no campo de jogo no Brasil, especialmente durante o inverno quando áreas do gramado não são iluminadas diretamente pelo Sol; outro ponto é que Porto Alegre enfrentou o mês de maio mais chuvoso nos últimos 35 anos. Maio também foi o mais quente na cidade desde 2012. Tais condições não favoreceram o desenvolvimento ideal da semente Ryegrass, um reforço para se enfrentar o período de baixas temperaturas, especialmente no Sul do país.

O Comitê Organizador Local segue trabalhando para que o gramado esteja nas melhores condições para a partida das quartas-de-final, nesta quinta-feira, dia 27.”