O diagnóstico precoce é decisivo no câncer de próstata

A idade é um fator de risco para o câncer de próstata, doença silenciosa​ com cerca de 70 mil novos casos a cada ano, segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer). A boa notícia é que, se for descoberta precocemente, tem 90% de chance de cura. No Brasil é o segundo tipo de câncer​ mais frequente em homens, atrás apenas do câncer de pele.

Meu colega do Centro de Longevidade, o urologista Dr. Rodrigo Cividanes, acredita que muitos homens, por preconceito e desconhecimento, têm medo de fazer os exames preventivos, o que acaba sendo um ponto negativo, pois a prevenção é a melhor arma no combate à doença que, na fase inicial, não apresenta sintomas. Infelizmente apenas 20% dos casos são diagnosticados na fase inicial.

Segundo o Dr. Cividanes, seu rastreamento é feito através do exame de sangue, o PSA e do toque retal. Deve ser feito a partir dos 45 anos por todos os homens e a partir dos 40 anos para os que são da raça negra ou que têm história de câncer de próstata na família.

O que é a próstata?

A próstata é a glândula sexual masculina, situada em torno da porção inicial da uretra, que junto com as vesículas seminais, produz o líquido espermático​.

Fatores de risco

Idade; Histórico de câncer na família; Sobrepeso e obesidade (estes pacientes tem câncer de próstata mais agressivo).

Outros fatores de risco envolvem a alimentação (dieta rica em gordura e carne vermelha, pobre em legumes, vegetais e frutas), taxas de estrogênio (quanto maior a taxa, maior o risco), etnia (negros têm maior incidência, enquanto descendentes asiáticos apresentam menor), região onde se vive (americanos têm mais câncer de próstata que asiáticos), nível de poluição ambiental, assim como contato com derivados de borracha e substâncias como ferro, cromo, chumbo e cádmio.

Sintomas da doença

Na fase inicial, a maioria dos pacientes não apresenta sintomas relevantes, mas podem apresentar sintomas relacionados a outra doença comum que acompanha o envelhecimento do homem, a hiperplasia prostática benigna, com sintomas miccionais leves a moderados de dificuldade miccional. Nenhuma anormalidade pode ser observada ao toque ou pode-se sentir um nódulo endurecido na próstata.

Na doença avançada, podem ocorrer sintomas mais intensos obstrutivos miccionais causado pelo crescimento local do tumor com compressão da uretra prostática. Em alguns casos os sintomas são decorrentes da doença que está se espalhando pelo organismo, principalmente para os ossos ou pelo seu crescimento loco-regional, causando obstrução dos rins pela invasão dos ureteres.

Tratamento

O tratamento padrão para o câncer de próstata é a prostatectomia radical, que consiste na retirada da próstata, das vesículas seminais e linfadenectomia ilíaco-obturadora bilateral.

A linfadenectomia estendida está indicada para pacientes considerados de risco intermediário e alto.

A prostatectomia radical tem por objetivo curar o paciente portador do câncer de próstata e além disso remover o câncer por completo.

A prostatectomia radical pode ser feita por via perineal, retropúbica ou robô assistida. Todas podem ter resultados bons desde que seja aplicada a técnica operatória adequada.

Prevenção

Alguns médicos recomendam a realização do toque retal e da dosagem do PSA a todos os homens acima de 50 anos. Para aqueles com história familiar de câncer de próstata (pai ou irmão) antes dos 60 anos, os especialistas recomendam realizar esses exames a partir dos 40 anos. Entretanto, vale lembrar que somente o médico pode orientar quanto aos riscos e benefícios da realização desses exames. Não existem evidências de que a realização periódica do toque retal e dosagem de PSA em homens que não apresentem sintomas diminua a mortalidade por câncer de próstata.

Manter uma alimentação saudável, não fumar, ser fisicamente ativo e visitar regularmente o médico contribuem para a melhoria da saúde em geral e podem ajudar na prevenção deste câncer.

