O Grêmio segue com os trabalhos para encarar o Avaí no Brasileirão

Na tarde desta terça-feira (24), o grupo de atletas do Grêmio fez nova sessão de trabalho no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, com foco no duelo diante do Avaí, na quinta (26), na Arena.

Após o aquecimento seguido de um rápido trabalho físico sob orientação do preparador Rogério Dias, os atletas passaram para uma das metades do campo para uma atividade com bola em campo reduzido, com a orientação do auxiliar técnico Alexandre Mendes.

Este trabalho tinha quatro mini-goleiras e o objetivo era a troca de passes com apenas um toque de cada atleta até a finalização. Por fim, a movimentação que dominou a maior parte da sessão de treino aconteceu na outra metade do gramado. Com a observação do técnico Renato Portaluppi, os jogadores efetuaram um trabalho técnico. Com no máximo três toques na bola cada um, os jogadores faziam a evolução ofensiva até o arremate para o gol.

Os laterais Léo Moura e Cortez treinaram normalmente. Após a sessão, Alisson e Luciano ainda afinaram a pontaria em treino de conclusões à gol. O zagueiro Geromel apenas correu em torno do campo, na sequência de recuperação de lesão no músculo adutor da coxa.

O treino apronto para o jogo contra os catarinenses está marcado para a tarde desta quarta (25), novamente no CT, com a primeira parte fechada ao acesso da imprensa.

Kannemann

Sem perder a seis partidas no Brasileirão, a equipe de Renato Portaluppi está confiante. O zagueiro Kannemann deu o recado em coletiva realizada nesta terça, no CT Luiz Carvalho. “Estamos no melhor momento do ano”, falou.

Porém, ao ser perguntado sobre o Tricolor jogar o melhor futebol do Brasil, o zagueiro disse que, para ele, isso não importa, mas sim o trabalho que vem sendo feito por Portaluppi. “Sei lá, para mim isso não importa. O que sei é que estamos fazendo um bom trabalho nos últimos anos, com conquistas”, avaliou.

