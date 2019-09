O inglês Lewis Hamilton vence o GP da Rússia e dispara na classificação

A vitória no GP da Rússia encaminhou o hexacampeonato mundial de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Agora, o piloto da Mercedes tem 73 pontos de vantagem sobre Valtteri Bottas (322 a 249) com 130 pontos em jogo nas cinco corridas restantes. Isso abre a possibilidade de o campeonato ser decidido daqui a duas corridas, no México – curiosamente, os últimos dois títulos foram decididos em favor do inglês no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mesmo que vença e ganhe o ponto extra pela melhor volta na próxima prova, no Japão, e Bottas não pontue, Hamilton ainda não pode ser campeão. Em Suzuka, Hamilton poderá estender sua vantagem a no máximo 99 pontos com 104 em disputa depois disso.

Supondo que o inglês vença no Japão com Bottas terminando em segundo e fazendo a melhor volta, a diferença ainda ficaria em confortáveis 80 pontos, o que deixaria Hamilton a uma vitória do hexa em qualquer uma das quatro provas que restariam (México, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi), independentemente de outros resultados.

De qualquer forma, Hamilton precisa marcar apenas 57 pontos nas cinco corridas restantes para alcançar o hexacampeonato, mesmo que Bottas vença todas as provas com os pontos extras pelas voltas mais rápidas.

Isso equivale, por exemplo, a duas vitórias com melhor volta mais um sétimo lugar – veja abaixo todas as combinações do que resta para Hamilton ser campeão, ainda que Bottas some todos os 130 pontos em jogo nas cinco provas que restam.

O que falta para ele ser hexa em 5 rodadas

Com duas vitórias: mais um sétimo lugar e uma melhor volta; mais um sétimo e um décimo lugares; mais dois oitavos lugares; mais um oitavo e dois nonos lugares

Com uma vitória: mais dois segundos lugares; mais um segundo e um terceiro lugares; mais um segundo e dois quartos lugares; mais um segundo, um quarto e um nono lugares; mais um segundo, um quarto e dois décimos lugares; mais um segundo, um quarto e duas melhores voltas; mais dois terceiros lugares e uma melhor volta; mais dois terceiros e um nono lugares; mais dois terceiros e dois décimos lugares; mais dois terceiros e duas melhores voltas

Sem vitória: mais três segundos, um nono e um décimo lugares; mais três segundos e dois décimos lugares; mais três segundos lugares e três melhores voltas; mais quatro terceiros lugares; mais três terceiros e um quarto lugares; mais três terceiros, um quinto e um nono lugares; mais cinco quartos lugares; mais quatro quartos e um quinto lugares.

