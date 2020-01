Esporte O Inter iniciou a preparação para o confronto diante do Pelotas no Gauchão

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

O Inter abre a temporada de jogos em casa neste domingo diante do Pelotas. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Embalado depois de triunfo por 1 a 0 sobre o Juventude, conquistado na noite de quinta-feira (23), em Caxias, o grupo colorado retomou os trabalhos já nesta sexta (24), com a realização de atividades no gramado do CT Parque Gigante. O Colorado volta a campo no próximo domingo (26), às 19h, quando, diante do Pelotas, faz sua estreia no Beira-Rio na temporada de 2020.

Aberto para a imprensa apenas nos minutos iniciais, de aquecimento, o treinamento desta sexta-feira foi marcado por trabalhos táticos para os atletas que não disputaram a partida no Alfredo Jaconi. Os jogadores que atuaram, por outro lado, fizeram atividades regenerativas . Diante do Juventude, o Inter foi a campo com Marcelo Lomba; Heitor, Roberto (Víctor Cuesta), Pedro Henrique e Uendel; Musto, Wellington Silva (Rodrigo Lindoso), Nonato (Edenilson) e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Sarrafiore.

Antes das atividades, Sarrafiore, camisa 29 de participação fundamental no lance que resultou no pênalti convertido pelo Colorado na partida diante do Juventude, concedeu entrevista coletiva na sala de conferências do CT Parque Gigante.

Copa São Paulo

Depois de 22 anos, o Celeiro de Ases voltará a disputar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Pela primeira vez na história um clássico Grenal decidirá o campeão da Copinha.

Dono de quatro taças, o Internacional chega ao último jogo invicto, com uma campanha de seis vitórias e dois empates. Em oito jogos, foram 15 gols marcados apenas três gols sofridos.

Na manhã desta sexta, o Colorado fez o último treino antes da decisão. Em atividade realizada no CT do Palmeiras, em São Paulo, o técnico Fábio Matias comandou um trabalho de organização ofensiva e defensiva. No final, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis.

