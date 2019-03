O Inter voltou a treinar com foco no terceiro duelo seguido com o Novo Hamburgo

A sequência de jogos do Colorado contra o Novo Hamburgo tem mais um capítulo na quarta-feira (27), e o Inter já iniciou a preparação para o terceiro confronto seguido contra o clube. Depois de duas partidas e duas vitórias contra a equipe do Vale do Sinos, o Inter recebe o Noia, às 21h30min, no estádio Beira-Rio, pelo jogo da volta das quartas de final do Gauchão.

O técnico Odair Hellmann comandou a primeira atividade da semana na manhã desta segunda-feira (25), no CT Parque Gigante. O grupo colorado realizou um trabalho técnico de finalização e ataque contra defesa no primeiro momento. Depois, o treinador orientou um treinamento em campo reduzido de cinco contra cinco. Os atletas que iniciaram a última partida fizeram exercícios físicos na academia e correram ao redor do gramado.

Neilton, que estava afastado por conta de uma entorse no tornozelo direito, voltou a trabalhar com bola e deve ficar à disposição para o jogo deste meio de semana, segundo informações da Rádio Grenal. Patrick, que sentiu um problema na virilha na última partida pela Libertadores, realizou corridas ao redor do campo. O meia deve ser preservado da partida de quarta-feira.

D’Alessandro, com edema na coxa esquerda, não fica à disposição para o jogo contra o Noia. O meia seguirá realizando trabalhos especiais durante a semana e não há prazo definido para o retorno. William Pottker para por cerca de 15 dias. O atacante teve constatada uma lesão na coxa esquerda. Rodrigo Lindoso segue em trabalho de recuperação. O volante sofreu um trauma no joelho direito e deve permanecer de fora das atividades por mais 10 dias.

Após o trabalho, o lateral-direito Bruno concedeu entrevista coletiva. “Todo jogo é uma decisão. Mas o foco está no próximo duelo para concretizarmos a classificação. Vamos pensar a cada jogo para chegarmos preparados e fazermos desses jogos uma final”, afirmou.

