O novo líder do governo na Câmara dos Deputados disse que terá como foco inicial a reforma da Previdência

O novo líder declarou que não será “porta-voz” do governo “no sentido de entrar no mérito das questões”, mas que defenderá as pautas quando chegarem à Câmara, com foco inicial na reforma da Previdência.

“Quando falo que não serei porta-voz, quero dizer assim: durante a elaboração do projeto da reforma da Previdência, não entro no mérito se vai ser fatiada ou não vai ser fatiada. Depois de o projeto ser consolidado, vou lá defender na Câmara a aprovação, trabalhar por isso. O porta-voz trata de tudo, do decreto presidencial de armas, por exemplo. Eu vou tratar das pautas que o governo quer aprovar na Câmara, e vou conversar com todos”, disse o líder do governo.

Major Vitor Hugo afirmou que o seu principal objetivo é “ampliar a conscientização” da reforma da Previdência entre os parlamentares. Ele vai procurar cerca de 250 deputados para discutir as pautas da Câmara e também tentará falar com a oposição.

Sobre a previsão para aprovar a reforma, ele declarou: “Todos os meus anos na Câmara me aconselham a não dar previsão. O tempo da política é diferente do nosso”.

Eleito deputado em outubro pelo PSL, o partido de Bolsonaro, ele trabalhava como consultor legislativo da Casa. Major Vitor Hugo se aproximou do presidente durante esse período. Ele conta que, após ter sido convidado para a liderança, pediu ao presidente para participar das reuniões ministeriais a fim de se ambientar.

Presidência da Câmara

Os presidentes de PT, PSB e PSOL se reuniram na segunda-feira para discutir se irão se juntar a algum bloco de oposição à candidatura à reeleição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, explicou à imprensa que a alternativa em estudo é de as siglas de oposição se unirem ao bloco articulado por PP e MDB com outros partidos do chamado Centrão.

Até o momento, ao menos 12 partidos já declararam apoio à candidatura do deputado fluminense na eleição que definirá, em 1º de fevereiro, o presidente da Câmara pelos próximos dois anos. Segundo a presidente nacional do PT, deputada federal eleita Gleisi Hoffmann (PR), não houve qualquer decisão concreta, mas ficou acertado que os partidos manterão contato ao longo das próximas semanas.

Inicialmente, integrantes da oposição sinalizaram que iriam embarcar na candidatura de Rodrigo Maia, que tenta conquistar o terceiro mandato para o comando da Casa legislativa. No entanto, as negociações entre os partidos de esquerda e Maia azedaram depois que ele costurou um acordo com o PSL.

O PSL é dono da segunda maior bancada da futura legislatura, com 52 deputados, atrás apenas do PT, que terá 56 deputados a partir de fevereiro. Em troca do apoio do partido de Bolsonaro, Maia prometeu – caso consiga se reeleger para o comando da Casa – cargos na Mesa Diretora e no comando de comissões. Além da presidência da Câmara dos Deputados, estão em disputa duas vice-presidências e quatro secretarias.