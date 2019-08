O PSG afastou Neymar de um treino coletivo para assegurar o bem-estar da equipe

Irredutível na decisão de deixar o PSG (Paris Saint-Germain), Neymar passou a encarar o isolamento em treinamentos do clube. O brasileiro agora faz treino separado do restante do elenco por tempo indeterminado. A tendência é de que essa seja a postura até o fim das negociações com Barcelona e Real Madrid – janela internacional de transferências termina dia 2 de setembro.

A medida da diretoria do PSG, juntamente com a comissão técnica, entrou em vigor na segunda-feira (12), e tem como justificativa criar um bem-estar no elenco que está focado em defender o clube na temporada. Nesta quarta-feira (14), Neymar foi ao centro de treinamento do PSG para treinar em dois períodos, sem ir ao campo, estando na academia do clube acompanhado de profissionais da preparação física.

O último treinamento coletivo de Neymar aconteceu no sábado (10). Nele, o jogador participou apenas de alguns minutos deixando o campo com relatos de dores na perna após uma pancada, segundo explicação do treinador Thomas Tuchel. Pouco depois, o diretor do PSG, Leonardo, comunicou que o brasileiro não seria relacionado para a estreia do time no Campeonato Francês, por conta das negociações em andamento e de um trabalho de condicionamento físico.

Oficialmente, o PSG avisa que a postura do clube com relação a Neymar é a mesma passada por Leonardo no final de semana, destacando que o brasileiro tem um planejamento particular por conta da lesão sofrida no tornozelo há dois meses.

Nesta quarta, após o treinamento da manhã, Neymar seguiu atividades físicas em casa acompanhado do preparador físico do PSG, Ricardo Rosa. O jogador entrou em acordo com o clube para trabalhar particularmente com o profissional – apesar de ser levado por Neymar ao PSG, Ricardo Rosa atende a todos os jogadores do elenco.

O futuro de Neymar segue indefinido. O PSG fez jogo duro em negociação com o Barcelona na terça-feira (13), em Paris. O clube não topa negociar o brasileiro por quantia menor que os 222 milhões de euros pagos por sua contratação há dois anos.

Barcelona

Uma postagem nas redes sociais do Barcelona deixou os fãs do clube catalão pelo mundo inteiro agitado. O time do Camp Nou postou um gol do atacante Luís Suárez que traz a participação do brasileiro Neymar, que negocia sua volta.

Os internautas invadiram o perfil falando do possível retorno do brasileiro. Em pouco mais de uma hora de postagem, o Barcelona teve mais de 620 mil visualizações e mais de 1500 comentários.

Pelo clube catalão, o trio MSN, como era conhecido a trinca de ataque formado por Messi, Suárez e Neymar, conquistou dois Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei, uma UEFA Champions League e um Mundial de Clubes da FIFA.

Neymar deixou o Barcelona ao final da temporada 2017 para ser a principal estrela do Paris Saint-Germain. O clube treinado por Ernesto Valverde quer o retorno do craque brasileiro, que também já admitiu o desejo de deixar a capital francesa. O principal rival do Barça, o Real Madrid é outro clube que tem o interesse no jogador de 27 anos.

