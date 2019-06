O que sabemos até agora sobre a acusação de estupro contra Neymar

Às vésperas do início da Copa América no Brasil, um escândalo envolvendo uma das estrelas da equipe brasileira se tornou um dos principais assuntos de discussão nas redes sociais e na imprensa.

Depois de uma mulher de 26 anos que se relacionou com o jogador Neymar Junior registrar um boletim de ocorrência em São Paulo acusando-o de estupro, o atacante foi intimado na segunda-feira (03) a prestar depoimento por ter divulgado imagens íntimas da jovem ao expor mensagens que trocou com ela.

“Estou sendo acusado de estupro. Quem me conhece sabe do meu caráter e da minha índole, e sabe que eu jamais faria uma coisa desse tipo”, disse Neymar em um vídeo publicado no sábado (1º) em seu Instagram. O conteúdo foi retirado do ar pela plataforma nesta madrugada por “violar políticas internas da rede social”. O pai de Neymar acusa a jovem de tentativa de extorsão.

Foi divulgado o laudo médico dos exames realizados no dia 21 de maio pela jovem que denunciou Neymar. O documento, segundo o site, afirma que a mulher tinha hematomas, problemas gástricos, perda de peso e sintomas de stress pós-traumático seis dias após o encontro, que ocorreu em Paris. Mas o que se sabe até agora sobre a guerra de versões envolvendo Neymar?

O que a mulher que acusou Neymar diz?

Na sexta-feira, a jovem – que não teve seu nome divulgado –, registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher de Santo Amaro, em São Paulo. O caso se tornou público após testemunho da vítima.

De acordo com depoimento, ela e o atacante do PSG (Paris Saint Germain) trocaram mensagens pela internet e, em 15 de maio, se encontraram pessoalmente, na capital francesa. A vítima relatou que, no dia do encontro, o atleta chegou embriagado ao local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem afirma ter conhecido o jogador pelas redes sociais e que ele sugeriu que eles se encontrassem em Paris, onde ele mora. Um assistente do atacante teria enviado a ela passagens de avião e reservas em um hotel.

No dia do encontro, segundo a jovem, eles então teriam trocado carícias mas Neymar, embriagado, teria ficado agressivo em determinado momento e, mediante violência, teria praticado ato sexual sem seu consentimento.

Ainda de acordo com o documento, ela afirmou à polícia que voltou ao Brasil dois dias depois sem denunciá-lo às autoridades francesas porque estava abalada e com medo de registrar o ocorrido em outro país.

O laudo médico dos exames realizados no dia 21 de maio pela mulher que denunciou Neymar traz imagens de “hematomas grandes e escuros na região das nádegas e das pernas” seis dias após o encontro. A mulher também entregou nesta segunda à polícia novas imagens e documentos que não constam no boletim de ocorrência. Elas mostrariam o jogador agindo de forma “agressiva” ou “alterada” antes do momento do suposto crime.

