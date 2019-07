O setor apícola se prepara para divulgar, na Expointer, os benefícios do consumo do mel para a saúde e os diferentes tipos produzidos no Estado

O setor apícola se prepara para divulgar, na Expointer 2019, os benefícios do consumo do mel para a saúde e os diferentes tipos produzidos no Estado. A proposta foi apresentada pelo grupo de trabalho da Câmara Setorial da Apicultura, que se reuniu na quarta-feira (17) para definir estratégias de promoção do consumo do alimento.

O grupo de trabalho vai elaborar ações de promoção e divulgação de diferentes tipos de mel – laranjeira, uva do japão, eucalipto, entre outros – que estarão à disposição do público na seção das Câmaras Setoriais no estande da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural no Pavilhão Internacional da Expointer, de 24 de agosto a 1° de setembro de 2019.

Outras linhas de ação para fomentar o consumo do mel incluem a inserção do produto na merenda escolar da rede pública estadual e campanhas promocionais e educativas que demonstrem aos consumidores os benefícios para a saúde, além de estímulo o uso na elaboração de alimentos como bolos, pães e biscoitos e em pratos da alta gastronomia.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do Brasil. São mais de 37 mil produtores que cuidam de 488 mil colmeias. O Estado também é o maior consumidor de mel do país, com consumo per capita de 120 gramas por ano. “A Secretaria apoia este importante segmento e estamos constantemente buscando alternativas para impulsionar o consumo deste produto”, diz o secretário Covatti Filho.

Agricultura familiar

A agricultura familiar terá a maior participação na Expointer, comparado com anos anteriores. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural divulgou a lista com todos os empreendedores rurais selecionados para ocupar os 316 espaços de comercialização na 21ª Feira da Agricultura Familiar da Expointer.

As inscrições foram homologadas pela Seapdr em conjunto com a comissão organizadora do pavilhão, formada por Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do governo federal, Emater, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS (Fetraf-Sul) e Via Campesina. A lista foi divulgada na última quarta-feira (17).

O pavilhão oferecerá aos visitantes toda a diversidade de produção das agroindústrias, artesanato rural, plantas e flores, além de quatro cozinhas com refeições. Os estandes serão divididos entre 312 estabelecimentos do Rio Grande do Sul, mais cinco do Rio de Janeiro e 10 de Minas Gerais. As quatro cozinhas utilizarão produtos da agricultura familiar.

Serão 247 agroindústrias e 65 empreendedores nas áreas de artesanato rural, plantas e flores do RS. O número de inscrições é 9,47% maior do que no passado, quando 285 expositores participaram da feira. Neste ano, 55 empreendimentos participarão pela primeira vez.

“Os produtos da agricultura familiar são muito apreciados pelos visitantes da Expointer, e o pavilhão é um dos espaços mais visitados”, afirma o secretário da Agricultura, Covatti Filho. A Expointer 2019 será de 24 de agosto a 1° de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

