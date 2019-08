Odair comemora vitória “consistente” sobre o Nacional e exalta união do time com os torcedores

*Valéria Possamai

O roteiro de Inter e Nacional não poderia terminar de forma melhor para os colorados. Boa atuação, vitória e, de quebra, a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. Os 48.530 mil torcedores provaram mais uma vez a força que vem das arquibancada do Beira-Rio, que bateu novo recorde em 2019.

A união entre time e torcida foi novamente, como de praxe, exaltada pelo técnico Odair Hellmann, em entrevista coletiva. O treinador fez questão de prestar um agradecimento especial aos torcedores que estiveram presentes no primeiro jogo, no Uruguai. “Eu quero fazer referência aos torcedores que estiveram aqui hoje e aos que foram lá no Uruguai. Essa união entre torcida e grupo faz o processo ficar melhor. Aqui fica o meu agradecimento. Assim vamos seguir, em frente e juntos”.

A atuação dentro de campo foi comemorada pelo comandante, que destacou o desempenho satisfatório dos jogadores em diversos aspectos. “Não sei se foi o melhor jogo nosso, mas foi uma das grandes partidas em vários aspectos. Hoje, conseguimos uma vitória consistente e a classificação à próxima fase. Que bom que tivemos essa atuação para retribuir ao torcedor”.

Ao lado de Odair, na mesa de coletivas, estava Rodrigo Moledo. Autor do primeiro gol do jogo, o zagueiro completou 150 jogos com a camisa colorada e foi eleito um dos melhores em campo.

“Eu venho trabalhando bastante junto com a equipe. Eu procuro me cuidar bastante para estar nas melhores condições de ajudar o Inter, dentro de campo. Foi uma noite especial, deu tudo certo. Só tenho a agradecer a Deus e ao Inter”, destacou o defensor.

Após a classificação, o Inter irá encarar o Flamengo, nas quartas de final do torneio continental.

