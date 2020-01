Verão Oficinas estimulam alimentação saudável no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

A primeira oficina foi sobre preparo de suco de açaí juçara com maracujá Foto: Alessandra Gomes/Stas A primeira oficina foi sobre preparo de suco de açaí juçara com maracujá - Foto: Alessandra Gomes/Stas Foto: Alessandra Gomes/Stas

Práticas saudáveis no cotidiano são tema de atividades programadas para o mês de janeiro, quando ocorrerão rodas de conversa e oficinas de preparo de alimentos seguidas de degustação.

A promoção é da Stas (Secretaria do Trabalho e Assistência Social), do Sesc/RS (Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul), da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) e das prefeituras de Capão de Canoa e Tramandaí. Os eventos com foco na área da segurança alimentar e nutricional, que integram a Operação RS Verão Total 2020, começaram nesta terça-feira (07), em Capão da Canoa, com uma oficina sobre preparo de suco de açaí juçara com maracujá.

O principal objetivo das atividades é estimular práticas alimentares saudáveis e sustentáveis. De acordo com a nutricionista e chefe de Divisão de Segurança Alimentar e Nutricional da Stas, Alessandra Gomes, as oficinas e rodas de conversa também visam apresentar técnicas de preparo para aproveitamento integral dos alimentos e combate aos desperdícios, cuidados com a higiene dos alimentos, reeducação alimentar e nutricional e a importância das escolhas alimentares para uma vida saudável. “Nessa época, é necessário mudarmos alguns hábitos alimentares para que o funcionamento do organismo ocorra de maneira correta”, observa.

Dicas da nutricionista Alessandra Gomes:

• diminuir sal

• substituir alimentos gordurosos e pesados por frutas, verduras e legumes

• trocar sorvete por picolé de fruta

• ingerir cereais, tubérculos e carnes magras

• tomar bastante água

• fazer no mínimo três refeições ao dia, com variação de alimentos para que o funcionamento do organismo não fique comprometido

Serviços de intermediação

A FGTAS, a partir do Sine Móvel, também integra a programação da Operação RS Verão Total 2020, oferecendo os serviços de intermediação de mão de obra, orientação sobre carteira de trabalho digital e renovação de carteira de artesão, das 9h às 14h. Trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de trabalho devem comparecer à unidade com documento de identidade que contenha o número do CPF.

Os candidatos serão cadastrados no sistema, e quem tiver perfil profissional compatível com as vagas abertas receberá carta de encaminhamento para participar de entrevista na sede da empresa do contratante. Para renovar a carteira de artesão é preciso apresentar cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3×4.

PROGRAMAÇÃO

>>CAPÃO DA CANOA

Espaço Sesc – Avenida Beira Mar

Terça-feira (7/1) – 16h

Oficina de preparo de alimentos com degustação

Receita: suco de açaí juçara com maracujá

Quarta-feira (8/1) – 16h

Oficina de preparo de alimentos com degustação

Receita: maionese de abacate

Quinta-feira (9/1) – 16h

Roda de conversa: Comer bem para viver melhor

Quinta e sexta-feira (9 e 10/1) – manhã e tarde

Sine Móvel

>>TRAMANDAÍ

Espaço Sesc – Avenida Beira Mar

11 e de 14 a 17/1 – manhã e tarde

Sine Móvel

14/1 – 9h

Roda de conversa com professores da UFRGS: “Agricultura urbana e horta periurbana”

15/1 – 9h

Oficina de preparo de alimentos com degustação

Receita: bolo fit de abobrinha

16/1 – 15h

Oficina de preparo de alimentos com degustação

Receita: bolo integral

17/1 – 15h

Roda de conversa e relato de experiência sobre a oficina de culinária do CRAS.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário