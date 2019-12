Acontece O’Pasta Trattoria amplia cardápio

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

A unidade do O’Pasta Trattoria do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, tem novidades. A casa italiana acaba de ampliar seu cardápio com cinco novos pratos.

E como não poderia ser diferente, além de saborosos ingredientes, as novas receitas levam muito formaggio (queijo) na composição. Entre as novidades está o exclusivo Risoto O’Pasta, criado especialmente para o restaurante italiano.Liderado pelos empresários Valdemir Ecker e Teiji Shinotsuka, O’Pasta Trattoria recebeu investimento de R$ 1 milhão para sua abertura na expansão da praça de alimentação do Shopping. No amplo espaço de 200m², são servidos pães italianos, pizzas, bruschettas, petiscos, pastas, molhos especiais, como o famoso “À Capu Du Mont”, saladas e risotos.

