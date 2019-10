OPEN Select reúne nomes e marcas de relevância nacional do design e das artes visuais no Instituto Ling

A OPEN Feira de Design realiza a segunda edição da OPEN Select. O evento acontece em Porto Alegre no Instituto Ling, entre os dias 08 e 10 de novembro. Na feira, estarão presentes nomes de relevância nacional como Atelier Alberta (GO), V&L (RJ), NUZ (RS) e Oiamo (RS). Serão mais de 40 marcas expositoras em um final de semana com intensa programação, com conferência, palestras e workshops sobre design, arte e empreendedorismo no encontro mais elegante do design independente do RS.

Nessa edição, o foco será a brasilidade – serão discutidas e experienciadas as nuances e os traços próprios de um design nacional. Reflexões sobre nossas fontes de recursos naturais e a inovação no uso e aplicação de materiais e processos que buscam otimizar a produção, de forma a reduzir o impacto ambiental.

Entre os conferencistas confirmados estão o diretor de criação da marca Melissa, Edson Matsuo, que apresentará a conferência “Identidade(s): design no Brasil e suas brasilidades”, o cantor e também designer gráfico, Filipe Catto e a artista visual e designer carioca Mana Bernardes.

Mana Bernardes, que fará a palestra de fechamento da Conferência no domingo, dia 10, às 17h, é poeta e designer reconhecida mundialmente por suas caligrafias e acaba de lançar seu segundo livro “Ritos do Nascer ao Parir”. Após a palestra, Mana fará uma sessão de autógrafos para os participantes e colocará a disposição para venda somente 100 unidades da publicação.

A designer e artista mantém parcerias com marcas como Tok&Stok e já expôs seus trabalhos no MoMa (Nova York), Fundação Cartier (Paris) e Mude Museu (Lisboa), além de manter uma obra fixa no Museu do Amanhã (RJ). A palestra de Mana Bernardes busca um contato emocional com a plateia, incentivando que o público busque o seu caminho autoral. Além disso, desmistifica o conceito de sustentabilidade a partir da exposiç&at ilde;o de experiências pessoais.

A OPEN Select também trará palestras sobre criação de conteúdo, empreendedorismo sustentável, moda ética, e-commerce, criatividade, identidade visual, entre outras. O público poderá ainda participar de workshops como: texto de moda, modelo de negócio para pessoas criativas e oficina de luminárias.

Serviço

O que – OPEN SELECT

Onde – Instituto Ling – Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre

Quando – De 08 a 10 de novembro de 2019

Horário – Sexta das 14 às 21h e Sábado e Domingo das 11h às 20h

Entrada Franca

Evento: https://www.facebook.com/events/969198926754650/

Site: https://www.openfeiradesign.com/open-select-2 e https://linktr.ee/openfeira

Inscrições: https://www.sympla.com.br/open-select—edicao-especial-da-open-feira-de-design—palestras-workshops-e-conferencias__691347