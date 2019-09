 “Open”é a nova marca que chega para atuar no segmento Minha Casa Minha Vida. Canoas ganhará o primeiro empreendimento com vgv de R$ 105 milhões

A Open nasce com a chancela, expertise e credibilidade da Melnick Even. Líder em alto padrão no RS, reconhecida por ser uma das mais rentáveis do país, sendo referência por sua solidez financeira, compromisso com qualidade e prazo de entrega, a empresa conta com produtos sempre inovadores dentro dos segmentos que atua. A Open vai operar na faixa mais alta do MCMV oferecendo projetos diferenciados para esta faixa de renda.

Com uma localização privilegiada para o segmento, o Open Canoas Centro será uma dos maiores lançamentos do RS este ano. Numa área de 30 mil m², com 30 torres de 05 pavimentos, 600 unidades de 43 e 44 m², com subsídios de até R$ 11.600,00. Marca registrada da cultura da Melnick Even, o local será valorizado por um charmoso condomínio clube, com infraestrutura completa. O valor médio das unidades será de RS 175 mil.

A Melnick Even iniciou seu crescimento atuando somente no alto padrão, muito distante do MCMV. Em 2009 passou a operar com muito sucesso no segmento emergente, com a linha Vida Viva, com unidades a partir de RS250 mil reais. Como Minha Casa Minha Vida a empresa chega na base da pirâmide, com uma trajetória que a levou a liderança do mercado gaúcho e reconhecimento nacional.

A solidez financeira é um dos pontos fortes da empresa para marcar presença neste mercado, que está sofrendo com atrasos dos repasses do Governo Federal que chegam a três meses, comprometendo o andamento das obras. São atingidas principalmente pequenas incorporadoras ou empresas descapitalizadas que, se não recebem por alguns meses, param as obras até o pagamento. Nestes casos a Melnick Even não depende desse dinheiro para seguir com as obras e receber depois.

O programa Minha Casa Minha Vida. Uma oportunidade de mercado para a Open

Com 10 anos de existência, o Minha Casa Minha Vida já facilitou o acesso de 15 milhões de brasileiros à casa própria. O programa tem estimulado o mercado de construção civil no Brasil desde sua criação. Em 2018, correspondeu a 76% dos lançamentos e 69% da comercialização de imóveis no Brasil, de acordo com a ABRAINC – Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. O MCMV passou por troca de governo, ficando claro que não é uma política de um partido e sim uma política do país. Um programa que terá continuidade independentemente do governo eleito. Muitas empresas que entraram mal no segmento saíram do mercado. Antes existia uma supercompetição, elevando custos e oferta, hoje o cenário é o oposto, gerando uma excelente oportunidade mercadológica.

Segundo Juliano Melnick, diretor-executivo da empresa: “Estamos criando uma nova empresa para atuar no MCMV e lançando um empreendimento diferenciado neste segmento. Vamos “sentir” o mercado. Se a experiência for positiva, temos porte e capacidade financeira para aumentar a operação, tanto na Grande Porto Alegre, num primeiro momento, como no interior, onde temos presença em diversas cidades, através da Urbanizadora”.

O Open Canoas Centro,um empreendimento diferenciado,com localização excepcional para o segmento Minha Casa Minha Vida

Sabendo que a localização é um fator importante para a tomada de decisão dos clientes, o empreendimento está situado na área central, na rua José Maia Filho, 355, uma das principais avenidas da cidade, circundado por uma infraestrutura completa de comércio e serviços, a 8 minutos da estação de trem, permitindo um acesso rápido a Porto Alegre.

O empreendimento será construído em três fases: A 1ª fase com 200 unidades, VGV de R$ 35 milhões; 2ª fase com 240 unidades, VGV de R$42 milhões e a 3ª fase com 160 unidades, VGV de R$ 28 milhões. O prazo de entrega da 1ª fase é de3 anos contados a partir do lançamento.

Além do padrão construtivo, arquitetura contemporânea e um paisagismo diferenciado, a qualidade de vida foi privilegiada com um Condomínio clube, que contará com uma infraestrutura de lazer completa equipada e decorada, piscinas adulto e infantil, solarium, oito quiosques com churrasqueira, dois salões de festas entregues mobiliados e com uma decoração sofisticada, playground, bicicletário, quadra poliesportiva, pista de caminhada, espaço para alongamento, pet place e guarita 24h.

