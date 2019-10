Os ônibus de Porto Alegre circulam com passe livre neste sábado para a vacinação contra o sarampo

Os ônibus de Porto Alegre circulam com passe livre neste sábado (19), Dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Devem ser imunizadas crianças de 6 meses a 5 anos incompletos.

A Secretaria Municipal de Saúde manterá 43 unidades de saúde abertas para a imunização das crianças. O horário de atendimento será das 8h às 17h. Algumas unidades mantidas pelo Grupo Hospitalar Conceição terão atendimento em horário diferenciado, das 9h às 15h.

A campanha tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo e atualizar a caderneta de vacinação nessa faixa etária até o dia 25 de outubro. De 18 a 30 de novembro, a campanha entrará na sua segunda etapa, tendo como público-alvo os jovens de 20 a 29 anos.

Casos de sarampo

O Rio Grande do Sul tem 17 casos confirmados de sarampo. As ocorrências foram registradas em Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, Dois Irmãos e Ijuí.

No Brasil, já foram confirmados 6.640 casos da doença neste ano, de acordo com dados do Ministério da Saúde.