Osmar Terra poderá assumir Ministério da Saúde

Por conta de uma denúncia de nepotismo que enfraquece ainda mais o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, o ministro da Cidadania, o gaúcho Osmar Terra, passa a ser cotado para assumir a pasta. Embora o caso envolva uma possível troca de favores beneficiando as esposas do chefe de gabinete de Terra, Claudio Franke, e do Secretário Executivo da Saúde, o gaúcho João Gabbardo, o ministro da Saúde saiu desgastado do episódio.

Nepotismo cruzado?

O caso: sob suspeita de nepotismo cruzado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou sexta-feira a demissão de Marisete Scalco Franke, mulher do chefe de gabinete do Ministério da Cidadania, Cláudio Franke. Este caso de nepotismo cruzado no segundo escalão envolve os ministérios da Saúde e da Cidadania, chefiados, respectivamente, por Luiz Henrique Mandetta e Osmar Terra. Na Saúde, foi empregada Marisete Scalco Franke, mulher do chefe de gabinete da Cidadania, Cláudio Franke. Sob o guarda-chuva da Cidadania, por sua vez, está Sabine Breton Baisch, mulher do secretário executivo da Saúde, João Gabbardo.

A próxima vaga no TSE

A nomeação da próxima vaga de ministro do Tribunal Superior Eleitoral pelo presidente Jair Bolsonaro na classe de advogados já tem um nome sem possibilidades: a criminalista Daniela Teixeira. Em setembro de 2016, ao participar de uma audiência pública na Câmara, ao lado da deputada Maria do Rosário (PT-RS), sobre violência contra a mulher e a cultura do estupro, Daniela, então vice-presidente da OAB-DF, bateu boca com o deputado à época Jair Bolsonaro.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL) comentou no seu Twitter: “Encheu a boca na tentativa de esculhambar com o deputado federal, agora quer cargo com o presidente. Um forte abraço”. Integram a lista os advogados Marçal Filho, e o procurador do DF Carlos Mário Velloso Filho, filho do ex-presidente do STF, Carlos Mário Velloso.

Cigarro em parques dá multa de R$ 500 em SP

Uma lei inovadora na saúde começa a vigorar na capital palista. O prefeito Bruno Covas sancionou lei aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo que proíbe fumar nos parques públicos municipais da cidade. A lei passa a valer em 60 dias e não será permitido o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés, vape ou qualquer produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. Quem for pego em flagrante fumando nos parques estará sujeito a uma multa de R$ 500, aplicada em dobro na reincidência.

MDB gaúcho apóia senadora Simone Tebet para presidir o partido

O MDB negocia o apoio de uma chapa para a direção nacional do partido,com a senadora Simone Tebet, e o ex-senador Pedro Simon. Um encontro nesta segunda-feira às 10 horas com a direção estadual do MDB em Porto Alegre vai definir o apoio gaúcho à candidatura de Simone.

que apoia sua candidatura à presidência nacional do Partido, cujo objetivo é desbancar a atual direção. Como já conhece as raposas do MDB, a senadora só irá definir sua candidatura quando tiver certeza do apoio necessário para vencer a disputa. A eleição está marcada para 6 de outubro.

Jair Bolsonaro denuncia fake news

Do presidente Jair Bolsonaro na sua conta no Twitter: “um fake news, passível de até 8 anos de cadeia (após veto derrubado pelo Congresso), afirma que o PR acresceu em R$ 800 mi o Fundo de Financiamento para as eleições de 2020, via PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual). Governo apenas cumpriu determinação (fundamentado em Lei), da Presidente do TSE, Min. Rosa Weber.”