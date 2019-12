Acontece Outback aposta em diferenciação e apresenta duas novas opções de steaks em tábuas para compartilhar

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Restaurante traz brisket braseado e cupim grelhado servidos com molhos e acompanhamentos; marca incentiva tendência de ‘faça você mesmo’ e mira confraternizações Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Reconhecido como um local de celebrações, o Outback Steakhouse inova de novo e traz dois lançamentos feitos com cortes de carnes diferentes e servidos em tábuas com molhos e acompanhamentos para compartilhar. O menu exclusivo é chamado Mates Club e oferece aos clientes diferentes ingredientes para que eles possam se inspirar e montar deliciosas combinações. A boa nova é a apresentação de um brisket braseado e um cupim grelhado que estão presentes nas duas opções do menu e que, marinados e cozidos lentamente para garantir suculência e sabor, prometem conquistar fãs.

“O brisket é um corte que naturalmente tem pouco marmoreio de gordura e, feito com a técnica correta, apresenta suculência e sabor intenso. Já o cupim é um corte entremeado de gordura que grelhado corretamente tende a derreter na boca garantindo um sabor muito agradável e característico”, diz Marisa Palhares, gerente de marketing do Outback Brasil.

A primeira novidade do novo menu é o Mates N’ Steaks (R$ 74,90), uma tábua que traz Billy Ribs (costeletas de porco ao molho barbecue), brisket braseado e cortes de cupim grelhado cobertos com Caroline Mustard. Como acompanhamentos são servidas pétalas de Bloomin’ Onion, Homemade Golden Potatoes, Mac n’ Cheese com bacon, picles de cebola roxa, sour cream e molhos TABASCOr Sauce e TABASCO Chipotle Sauce. Já a outra novidade é para os fãs de hambúrguer: Mates N’ Burgers (R$ 67,90). Aqui, a tábua traz a icônica costela de porco do Outback desfiada, cortes de brisket braseado e o cupim grelhado coberto com Caroline Mustard. Junto com eles são servidos seis minipães tipo brioche, cheddar cream, pétalas de Bloomin’ Onion, picles de cebola roxa, coleslaw, fritas e molhos TABA SCO Sauc e e TABASCO Chipotle Sauce. O mais interessante é que o cliente pode montar diferentes versões dos mini burgers como quiser. Irresistível.

“O Outback já é sinônimo de celebração e bons momentos em família e entre amigos. Essas novidades reforçam ainda mais a experiência de compartilhar nossos sabores, algo que está tão presente no nosso DNA. Com estes lançamentos queremos convidar nosso público a literalmente colocarem a mão na massa com os ingredientes disponíveis em cada uma das tábuas, fazerem suas criações únicas e se deliciarem”, diz Marisa.

As novidades de Mates Club estão disponíveis todos os dias da semana a partir das 17h, e ficam por tempo limitado em todas as unidades da marca no Brasil.

