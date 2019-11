Outback aposta na combinação de panetone com icônico brownie para o Natal

Natal chegando e, com ele, um grande conhecido dos fãs do Outback Steakhouse promete estar presente nas celebrações: o original Thunderttone (R$ 64,90 – 800g). Essa delícia tem uma combinação especial de panetone com gotas de chocolate, recheado de ganache de chocolate meio amargo, finalizado com cobertura de chocolate meio amargo e granulado de chocolate ao leite, e uma base do legítimo brownie Outback de chocolate com nozes pecãs, receita aclamada pelos apaixonados pela marca e sucesso na sobremesa Chocolate Thunder From Down Under. Esse ano, o Thunderttone ganha nova embalagem e se posiciona mais fortemente como uma ótima opção entre os mimos do per&iac ute;odo de comemorações.

“Sempre ouvimos e acompanhamos os pedidos de nosso clientes. O Thunderttone foi um grande sucesso no ano passado e, por isso, decidimos trazer o produto novamente para que uma das datas mais especiais e aguardadas do ano fique mais gostosa com todo o nosso bold flavour. É mais uma oportunidade para que os nossos clientes possam levar o #MomentoOutback para casa e também presentear amigos e familiares”, afirma Marisa Palhares, gerente de marketing do Outback Brasil.

O Thunderttone estará disponível em todos os restaurantes Outback no Brasil a partir de hoje, enquanto durarem os estoques.