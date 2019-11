Outback oferece combos com preços fixos e consumo à vontade para comemorações de fim de ano

O Outback está sem limites. A rede de restaurantes de temática australiana, muito famosa por celebrações, criou dois combos especiais para o fim de ano que incluem aperitivos, prato principal, bebidas não alcoólicas e chopp, tudo à vontade.

A partir de hoje, 8 de novembro, os 99 restaurantes da marca apresentam o Outback Celebration, ação especial para quem está planejando fazer as tão esperadas confraternizações. São duas opções de combos com preços especiais: R$ 85 ou R$92. Os itens contemplados nos menus podem ser consumidos com reserva antecipada para grupos que tenham no mínimo 12 pessoas durante o período de até duas horas.

A primeira opção de combo da novidade conta com quatro aperitivos: a icônica Aussie Cheese Fries®, a famosa cebola gigante dourada Bloomin’ Onion, as saborosas Kookaburra Wings® e a Billy Ribs. Claro que as bebidas não poderiam ficar de fora, e o combo conta ainda com refrigerantes, água, iced tea e chopp de 340ml à vontade. Todas essas delícias por apenas R$ 85 por pessoa.

A segunda opção traz um menu ainda mais completo, além dos aperitivos Aussie Cheese Fries®, Bloomin’ Onion e as Kookaburra Wings®, conta com as Chook’N Dillas, quesadillas recheadas com tiras de frangos temperadas, cobertas com bacon, champignons e mix de queijos. Aussie Beef Quesadillas, pétalas da Bloomin’ Onion com tiras de filet mignon, mix de queijos acompanhados com tomates e a famosa costela de porco Ribs On The Barbie. Sem falar nas refrescantes bebidas, também inclusas nesta opção com o valor de R$ 92 por pessoa.

A promoção é válida para grupos de no mínimo 12 pessoas, de segunda a quinta-feira (exceto feriados), das 15h às 17h, ou de acordo com a disponibilidade do restaurante escolhido. Para reservas basta entrar em contato com o restaurante de preferência. A reserva dá direito a consumo dos itens durante duas horas.