Outback repagina seu cardápio com o Favorite Trio. O bacon é destaque na costela de porco desossada e no hamburguer, complementados pela sobremesa com três tipos de sorvete

Depois do sucesso do foundie que ilustrou o cardápio de inverno do Outback Steakhouse, chega a vez de nova repaginação, desta vez com o bacon brilhando entre as opções que a casa passa a oferecer, com diferenciais qualitativos e de sabor. “O foundie atraiu muitos clientes pela novidade e pelo custo x benefício. Chegamos a ter fila de espera para mais de 120 pessoas”, atesta Roger Greco, proprietário do Outback Iguatemi, que integra a rede de franquias, já presente com 99 unidades em todo o País.

Os recentes lançamentos, chamados de All Star, segundo o proprietário, estão focados em produtos ícones. Enquanto o hamburguer, levado à mesa com cebola caramelada, molho e uma irresistível cobertura de bacon trançada, agrada em cheio ao público jovem, a costela de porco desossada e recheada com queijo cheddar e cobertura de bacon cai, praticamente, na preferência de todos os clientes. Mas não fica nisso, o trio de estrelas, ou o Favorite Trio, como vem sendo chamado, é complementado por três sobremesas, servidas no mesmo prato, com destaque para o chocolate e a canela. O Favorite Trio permanecerá no cardápio do Outback até dezembro, tanto na unidade do Iguatemi quanto na do BarraShoppingSul.

Satisfeito com a presença permanente do público, que lota a casa, Greco compartilha boa conversa à mesa com os clientes, detalhando os pratos servidos e o serviço ofertado, com seus diferenciais, pontuando proximidade e amizade com todos eles. Hoje, o Outback Iguatemi, com 120 funcionários, é referência no Shopping e na cidade.

