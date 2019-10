A Paim Comunicação lança na próxima segunda-feira (04), às 17h, seu novo centro de pesquisas, o Laboratório de Experiências do Consumidor (Labex), resultado de uma parceria com a Escola de Negócios da PUCRS. Um dos objetivos do novo espaço é o desenvolvimento de pesquisas na área de comportamento do consumidor com o objetivo de agregar cada vez mais competitividade às marcas que atende.