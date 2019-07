Países produtores de soja no Mercosul reunidos quinta-feira

Os países do Mercosul que produzem 54,3% da soja no mundo estarão reunidos em Buenos Aires, nesta quinta-feira, para discutir ações comuns. Representantes dos produtores de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai debaterão medidas comuns de proteção e a possível organização de uma entidade de proteção ao segmento. O senador Luis Carlos Heinze, um dos organizadores do encontro, observa que o Brasil vai colher 123 milhões de toneladas, 65,3% de toda a soja cultivada no mundo, mais do que os EUA, com 105 milhões de toneladas. Heinze, em tom de brincadeira, sugere que, nos moldes dos produtores de petróleo, os produtores de soja podem criar uma OPEP.

A casa de R$ 8 milhões de um presidente da Assembleia

Foi em Roraima que a investigação do Ministério Publico identificou 339 imóveis em nome de Carlos Olímpio Melo da Silva, operador financeiro de Jalser Renier, presidente da Assembleia Legislativa, e 29 imóveis em nome de Cynthia Lara Gadelha Padilha, esposa do presidente. Segundo o MP, “o casal ostenta uma vida luxuosa. Além de viverem em uma mansão avaliada em mais de R$ 8 milhões, com quase 1000 m² de área construída”.

Sartori vai falar?

O ex-governador José Ivo Sartori deverá falar no sábado, durante o 12° Encontro de Inverno da Juventude do MDB, agendado para a Câmara de Vereadores de Gramado. A expectativa é de que Sartori anuncie seu retorno à atividade política. Num primeiro momento, para defender o seu governo.

Solidariedade do presidiário

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, recebeu ontem a solidariedade do ex-presidente Lula que, desde a prisão onde cumpre pena em regime fechado em Curitiba, enviou, com seu oportunismo habitual, uma mensagem.

Trump elogia indicação de Eduardo Bolsonaro pra embaixada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ontem uma afirmação importante para as relações com o Brasil. Trump disse que considera o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, “um jovem brilhante” e que está “muito feliz pela indicação” do deputado federal para assumir a embaixada do Brasil em Washington. “Eu conheço o filho dele e provavelmente é por isso que o fizeram (a indicação). Estou muito feliz com essa indicação”, disse o mandatário dos Estados Unidos após questionamento de uma jornalista da GloboNews.

Parceria do turismo com Governo Federal, BNDES, Badesul e Sebrae

O governo do Estado lança hoje, às 15 horas, no Palácio Piratini, um programa integrado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com Ministério do Turismo, BNDES, Badesul, BRDE e Sebrae. Trata-se do Programa de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo do Estado do RS, o +Turismo RS.

