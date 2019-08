Agora é o Inter: colorado precisa golear o Flamengo esta noite no Beira-Rio para seguir atrás do tri na Libertadores

A partir das 21 horas e 30 minutos desta quarta-feira (28), o Inter decide, jogando em casa, se segue na briga pelo tri campeonato da Copa Libertadores da América.

Depois de perder por 2 a 0 para o Flamengo, no jogo de ida, o colorado precisa vencer por 3 a 0 para garantir a classificação no tempo normal. Caso devolva o placar sofrido no primeiro jogo, a vaga às semifinais será decidida nas penalidades máximas.

No último treino do time antes da decisão, realizado na terça-feira, cerca de 10 mil colorados estiveram no estádio para dar incentivo aos jogadores, dando uma pequena amostra da atmosfera que vai invadir o Beira-Rio nesta noite.

Rafael Sobis sentiu um desconforto nos últimos dias, mas na última atividade treinou normalmente, dando indícios de que está à disposição. Caso não atue, Wellington Silva, que foi testado na posição, e Nico López, são as opções. No restante, o técnico Odair Hellmann deve repetir a mesma escalação do jogo de ida.

O provável Inter para encarar o Flamengo, às 21h30, tem: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D’Alessandro, Rafael Sobis (Nico López); Guerrero.

Há 35 anos o Flamengo não disputa uma fase semifinal da Libertadores. Para tentar essa façanha diante do Inter esta noite irá a campo com uniforme alternativo: camisetas brancas, calções pretos e meias rubro-negras.

CONFIRA A TRANSMISSÃO DA RÁDIO GRENAL:

*Valéria Possamai, estagiária. Com supervisão de Marjana Vargas.