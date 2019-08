Paris Saint-Germain dá sinal verde para ideia do Barcelona e pode facilitar saída de Neymar

O Paris Saint-Germain parece estar dando mostras de que deve facilitar a saída de Neymar nas próximas semanas, dando sinal verde para ideia do Barcelona. As informações são do portal FoxSports.

Segundo informações do diário L’Equipe, o time francês sinaliza que deve aceitar a oferta de empréstimo por um ano. Porém, existe uma condição para que o PSG libere o craque: que exista uma cláusula com opção de compra para o time que o adquirir por empréstimo.

A proposta do Barcelona é semelhante ao que deve pedir o Paris Saint-Germain, mas com um pagamento de 8,5 milhões de euros, algo em torno de R$ 35 milhões. A tendência é que o PSG suba e muito essa pedida por um ano de empréstimo para que consiga tirar o máximo que pode do time culé, com o qual não goza de grandes relações.

Neymar ainda sequer foi a campo desde que a temporada começou. O atleta não fez treinos táticos com Thomas Tüchel e realiza apenas treinamentos com bola e físicos. Sem Neymar, o PSG ocupa a oitava colocação e foi derrotado pelo Rennes, por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Francês.

A imprensa europeia ainda repercute que times como Juventus e Real Madrid correm por fora na hora de tentar uma concorrência com o Barcelona. Porém, o time catalão conta com o desejo do atleta, que já vestiu a camisa do gigante espanhol entre 2013 e 2017.

O brasileiro Neymar voltou recentemente a ser integrado aos treinamentos do PSG. O jogador de 27 anos foi liberado pelo departamento médico para enfrentar o Toulouse, no próximo domingo, pelo Campeonato Francês.

O técnico do clube da capital francesa, Thomas Tuchel, quer a presença do craque em campo. Entretanto, a decisão se Neymar joga ou não passará peça diretoria do clube parisiense, que acredita que o atleta não deve atuar até decidir seu futuro na janela, a qual se encerra no próximo dia 2 de setembro.

Barcelona teria acatado pedido do PSG

A novela Neymar parece estar ganhando seus últimos capítulos. Segundo informações do diário Mundo Deportivo, o Barcelona acatou o pedido de oferecer um contrato via empréstimo, acompanhado de uma cláusula de compra do atacante. A oferta seria um contrato de duas temporadas com o craque cedido ao time catalão. Após esse período, o Barcelona teria de desembolsar uma quantia imposta pelo Paris Saint-Germain em contrato para tê-lo em definitivo.

A manobra seria semelhante à realizada pelo Bayern de Munique para ter Philippe Coutinho, em negociação na qual o Barcelona cedeu o meia por empréstimo após pagamento de 8,5 milhões de euros, algo em torno de R$ 35 milhões. A estratégia oferecida pelo Barcelona é boa para ambas as partes, uma vez que o time catalão ofereceria dinheiro ao clube rival, daria rodagem ao craque brasileiro e ainda assim teria tempo para acumular capital e realizar a compra em definitivo ao final da temporada 2020/2021.

Quem está à frente das negociações por parte do Barcelona é Eric Abidal. Enquanto Leonardo é quem faz as manobras pelo lado do Paris Saint-Germain. O fato de oferecer um contrato de empréstimo é um pedido que seria acatado pelo Barcelona, uma vez que foi uma exigência por parte do time parisiense. Neymar está fora dos gramados desde o mês de junho, quando sofreu grave lesão no tornozelo em amistoso da Seleção Brasileira contra o Catar.

