Acontece Parque refrescante é opção inédita e gratuita no Iguatemi Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Escorrega molhado, espaço de areia e brincadeiras com água estão entre as atrações do AquaPlay a partir do dia 17 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na estação mais quente do ano, em plenas férias escolares, não há nada melhor do que uma boa atividade com água para entreter e refrescar a criançada. Pensando nisso, o Shopping Iguatemi proporciona uma atração inédita ao público da Capital, entre os dias 17 de janeiro e 16 de fevereiro. O AquaPlay, primeiro playground molhado da cidade, terá entrada totalmente gratuita e funcionará no estacionamento externo, com cinco espaços de atividades. Entre eles, a Estação Radical, com um escorrega molhado de 4 metros de altura e 7,8 metros de extensão, a Estação Pé na Areia, espaço de 32 metros quadrados com areia branca, e a Estação Refresca a Cuca, com arcos que esguicham água aleatoriamente.

O evento conta com uma estrutura completa para que as famílias se divirtam com comodidade. Cadeiras para que os pais descansem e lockers para guardar os pertences estão entre os diferenciais, já que o ideal é que o público leve toalha e muda de roupa extra para os pequenos. “Nosso objetivo é seguir promovendo atividades diferenciadas e inéditas, que surpreendam e encantem o nosso público. Para isso, estamos apostando em atrações que rompem até com as fronteiras do que é esperado de um shopping center”, afirma a gerente de marketing do Iguatemi, Andrea Quintana.

Acessibilidade

Buscando promover um evento acessível a todos os públicos, o shopping também disponibilizará uma cadeira de rodas adaptada para atividades na água. O AquaPlay é a terceira atração infantil consecutiva promovida pelo Iguatemi que conta com atividades para crianças com deficiência.

Todas as atividades necessitam de acompanhamento de pais e/ou responsáveis.

AquaPlay/ de 17 de janeiro a 16 de fevereiro/ de segunda a domingo, das 12h às 20h. Em caso de chuva, o parque pode ser fechado temporariamente/ estacionamento externo do Shopping Iguatemi Porto Alegre, próximo à tradicional Figueira do shopping (Entrada pela R. Antônio Carlos Berta)/ Valor: entrada gratuita por meio de cupom disponibilizado no App Iguatemi Porto Alegre

