Vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, é empossado no Conselho Superior da Federasul

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Foto: (Foto: O Sul)

Foram empossados nesta -feira(11) os novos integrantes do Conselho Superior e Fiscal da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul(FEDERASUL), para o biênio 2020/2021. A cerimônia ocorreu durante o tradicional evento da entidade, o Tá na Mesa. Ao todo, 24 membros receberam posse no Conselho Superior e dois no Conselho Fiscal.

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pito, assume como conselheiro pela terceira vez. A FEDERASUL é uma entidade sem fins lucrativos, integrante do maior sistema associativo do país, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

