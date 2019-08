Pavilhão dos Pequenos Animais chama atenção de crianças e adultos

O Pavilhão dos Pequenos Animais encanta as crianças e adultos no Parque Assis Brasil, em Esteio, durante a 42ª Expointer. Fabiana Alessandra Machado trouxe o filho Lorenzo, de nove anos, para comprar um coelho. Os dois vieram de Triunfo com o objetivo de levar o animal para casa. Hoje (30) foi o primeiro dia que os dois visitaram a feira, que já está rolando há sete dias. O coelho foi o animal que Lorenzo mais gostou da exposição.

Além de coelhos, o espaço possui outros animais. O menor deles é um pássaro, da raça Manon. Bruno Rodrigues, cuidador dos pequenos, falou que a origem do pássaro é do Japão, mas o ganhador do prêmio de animal mais belo da feira neste ano veio de Porto Alegre. O criador do vencedor chama-se Pedro Antonio Cordeiro. Ele também cria calopsitas, mandaris e periquitos. No momento, ele já não tem mais animais para vender no pavilhão. No início da feira, cada um estava sendo comercializado por R$15.

O grande campeão macho da raça inglesa de galos veio de Santa Vitória do Palmar. Quem trouxe o animal para disputar o prêmio foi Volneiro Rodrigues. O expositor, que traz animais desde 2017, neste ano está expondo 15 aves de raça pura. Da cidade, vieram 11 criadores com 250 aves. No local, também estão galos de Porto Alegre e Pelotas. O dono do grande campeão quer vender o galo por R$ 2 mil. Ele contou que no próximo ano, o vencedor não participará do prêmio, pois terá quase dois anos. No momento o animal está com 11 meses. “É muito estresse para o bicho, tem que ser animal novo para participar da competição, no ano que vem esperamos trazer os filhos dele”, completou.