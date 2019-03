Pedro Lucas sofre problema no joelho e vira desfalque por até 20 dias

Por conta de uma entorse, o centroavante Pedro Lucas é desfalque para o técnico Odair Hellmann por pelo menos quatro jogos. O jovem sofreu um problema no joelho direito e para por até 20 dias. A informação foi divulgada pela Assessoria do Inter minutos antes da partida contra o Novo Hamburgo, nesta quarta-feira.

Assim, o jogador é baixa nos dois das semifinais do Campeonato Gaúcho, que inicia neste domingo, com a adversário a ser definido nesta quinta-feira, no confronto entre Caxias e Aimoré. Também vira desfalque para os próximos dois jogos pela Copa Libertadores, contra River Plate, na próxima quarta-feira e contra o Palestino, no próximo dia 9 de abril.

Sem Pedro Lucas, Rafael Sobis é a primeira opção para o comando de ataque. Paolo Guerrero que estará apto a atuar a partir do 5 de abril, também entra na disputa. Além de Santiago Tréllez.

