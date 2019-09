peiX)aria termina nesta sexta (13) com celebração no Mercado Público em Porto Alegre (RS)

A semana de programação voltada à gastronomia do pescado, ressignificando a lembrança e uso do peixe na dieta das famílias encerra nesta sexta-feira (13/09), entre 16h30 e 18h30, com uma celebração no Mercado Público de Porto Alegre, na Ciao Pizzeria Napoletana, quando será lançado o e-book peiX)aria Receitas e Histórias do Sul 2019. O evento peiX)aria tem apoio institucional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) e é uma iniciativa gaúcha alinhada à Semana do Pescado nacional.

O e-book apresenta as receitas de seis equipes de alunos das faculdades de gastronomia e afins da UNISINOS, UCS Caxias do Sul e UCS Região das Hortênsias, IERGS UNIASSELVI e UNIRITTER selecionadas no Desafio Gastronômico Universitário realizado na última segunda-feira (09/09) no food-coworking Criativos Compulsivos, que propôs cocriar receitas culinárias com pescado e ingredientes típicos, habituais no Rio Grande do Sul, dessa forma homenageando a cultura/história local. Os professores mentores acompanharam os times, cujos pratos foram avaliados por banca de profissionais, gestores e empresários envolvidos com pescado no Estado (ver lista abaixo). O Desafio Gastronômico Universitário é apoiado pelo Japesca.

Além das receitas, o e-book terá informações sobre pescado e mercado do setor no Rio Grande do Sul e páginas dedicadas ao peiX)aria Gastronomia Experimental, jantar da última terça-feira (10/09), também realizado na Criativos Compulsivos, com um menu de ingredientes regionais selecionados pela chef Jacqueline Kalkmann. São eles tilápias cultivadas em aquaponia pela AQP Brasil (Triunfo/RS), em cujo preparado foi utilizado o defumador portátil fabricado pela Produxxi (Taquara/RS), grissinis e pães elaborados com farinha branca da Orquídea (Caxias do Sul/RS) e mel da Frau Braun (Estrela/RS).

peiX)aria foi cocriado gestora de projetos Maria Elisabete-Haase Möllmann, pela assessora de comunicação Maria Inês Möllmann e pela empreendedora na Sai Dessa – Economia Criativa Luciana Braun Reis com o objetivo de mobilizar a cadeia do pescado no Estado.

Banca avaliadora do Desafio Gastronômico Universitário

Fábio A. Lautert, sócio e diretor da Sabores Pescados e Frutos do Mar, de Teutônia

Fernando Gadelha, Fernando Gadelha Gastronomia

Jacqueline Kalkmann, chef de cozinha

Luane Roquete, analista de atendimento Destemperados Grupo RBS

Maria Fernanda Tartoni, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), seccional RS

Márcio Henrique Meneghetti da Silva, consultor de campoda Temakeria Japesca

Ricardo José Núncio, diretor-executivo do Conselho Gaúcho de Aquicultura e Pesca Sustentáveis (Congapes) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR)

Como surgiu o peiX)aria

O peiX)aria foi lançado em 25 de junho na reunião Conselho Gaúcho de Aquicultura e Pesca Sustentáveis (Congapes), com a presença do secretário da SEAPDR, Covatti Filho e do diretor-executivo do órgão, Ricardo José Núncio, na esteira da entrega do Simpósio Sul-brasileiro Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o Processamento de Pescado. Após reunir nesse evento uma centena de produtores, técnicos, pesquisadores, dirigentes e profissionais ligados ao pescado na Universidade FEEVALE, Maria Elisabete, uma das gestoras do Rosoma Projects, formou um trio com a assessora de comunicação Maria Inês Möllmann e a empreendedora na Sai Dessa – Economia Criativa, a Luciana Braun Reis. As conversas das três intencionaram mobilizar a cadeia do Pescado do RS, aproximando produtor, indústria, varejo e consumidor. A ideia foi apresentada aos players desses segmentos no mês de julho. As conexões que elas conseguiram realizar, até agora, integram o evento pei)xaria, que pretendem reeditar em 2020. Leia artigo publicado em http://saidessa.net/2019/08/16/o-desafio-da-responsabilidade-do-ecossistema/

Informações pelo e-mail peixariapescado@gmail.com e telefones (51) 99972-5871, 99971-6132 e 9996-8989 e na página do evento no Facebook.

Deixe seu comentário: